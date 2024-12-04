Intel представила видеокарты Arc B580 и B570 на архитектуре GPU Xe2 Battlemage04.12.24
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Статьи & тесты
02.12.24
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
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У компании Oppo вырисовывается довольно разнообразное портфолио Bluetooth-наушников. Посмотрим, что предлагают доступные TWS-наушники Oppo Enco Air4
02.12.24 | 05.56
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
25.11.24 | 06.11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
18.11.24 | 05.30
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
11.11.24 | 05.56
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
04.11.24 | 05.04
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
28.10.24 | 05.22
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
21.10.24 | 04.45
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
18.10.24 | 05.56
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
14.10.24 | 05.14
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
11.10.24 | 06.10
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
07.10.24 | 05.57
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
23.09.24 | 05.09
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
20.09.24 | 05.23
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Новости
04.12.24 | 06.10
Intel представила видеокарты Arc B580 и B570 на архитектуре GPU Xe2 Battlemage Intel видеокарта
Intel представила видеокарты Arc B580 и B570 на архитектуре GPU Xe2 Battlemage Intel видеокарта
Intel представила видеокарты на архитектуре Xe2 Battlemage: Arc B580 и Arc B570. Arc B580 поступит в продажу 13 декабря за $249, а Arc B570 станет доступна 16 января по цене $219.
03.12.24 | 18.17
Motorola начала тестировать бета-версию искусственного интеллекта Moto AI Motorola искусственный интеллект разработка
Motorola начала тестировать бета-версию искусственного интеллекта Moto AI Motorola искусственный интеллект разработка
Motorola представила первые функции искусственного интеллекта (ИИ) под названием Moto AI, а также запустила глобальную бета-программу для ряда своих устройств
03.12.24 | 14.09
Кросcовок эмодзи в iPhone получил реальное воплощение
Кросcовок эмодзи в iPhone получил реальное воплощение
03.12.24 | 10.04
Планшет Oppo Pad 3 оснащен дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350
Планшет Oppo Pad 3 оснащен дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350
03.12.24 | 07.56
Sony PlayStation 2 остается самой популярной игровой консолью в истории — продано 160 миллионов устройств
Sony PlayStation 2 остается самой популярной игровой консолью в истории — продано 160 миллионов устройств
02.12.24 | 10.13
Еще одна дойная корова? OpenAI будет платить налоги в Украине
Еще одна дойная корова? OpenAI будет платить налоги в Украине
02.12.24 | 08.02
IDC: продажи смартфонов вырастут в 2024 году после двух лет спада
IDC: продажи смартфонов вырастут в 2024 году после двух лет спада
01.12.24 | 17.30
STALKER 2 отзывы: россияне платят за негатив
STALKER 2 отзывы: россияне платят за негатив
01.12.24 | 14.52
BMW выпустила M3 GTR в дизайне из игры NFS Most Wanted
BMW выпустила M3 GTR в дизайне из игры NFS Most Wanted