Intel представила видеокарты на архитектуре Xe2 Battlemage: Arc B580 и Arc B570. Arc B580 поступит в продажу 13 декабря за $249, а Arc B570 станет доступна 16 января по цене $219.

Arc B580 предлагает 12 ГБ памяти GDDR6 и производительность на 10% выше NVIDIA RTX 4060 при использовании с процессором Intel Core i9-14900K. Видеокарта способна обеспечивать 60 FPS в играх уровня Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 на ультра-настройках и разрешении 1440p.

Arc B570 представляет более доступный вариант с 10 ГБ памяти GDDR6 и 18 графическими ядрами, потребляя до 150 Вт энергии. Обе модели оснащены интерфейсом PCIe 4.0 x8 и поддерживают DisplayPort 2.1 UHBR13.5.