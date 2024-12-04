Intel представила відеокарти на архітектурі Xe2 Battlemage: Arc B580 та Arc B570. Arc B580 надійде у продаж 13 грудня за $249, а Arc B570 стане доступною 16 січня за ціною $219.

Arc B580 пропонує 12 ГБ пам’яті GDDR6 і продуктивність на 10% вище за NVIDIA RTX 4060 при використанні з процесором Intel Core i9-14900K. Відеокарта здатна забезпечувати 60 FPS в іграх рівня Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 на ультра-налаштуваннях і роздільній здатності 1440p.

Arc B570 представляє більш доступний варіант із 10 ГБ пам’яті GDDR6 та 18 графічними ядрами, споживаючи до 150 Вт енергії. Обидві моделі оснащені інтерфейсом PCIe 4.0 x8 та підтримують DisplayPort 2.1 UHBR13.5.