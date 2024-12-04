Intel представила відеокарти Arc B580 та B570 на архітектурі GPU Xe2 Battlemage04.12.24
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Статті & тести
02.12.24
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
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У компанії Oppo вимальовується досить різноманітне портфоліо Bluetooth-навушників. Подивимося, що пропонують нові доступні TWS-навушники Oppo Enco Air4
02.12.24 | 05.56
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
25.11.24 | 06.11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
18.11.24 | 05.30
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
11.11.24 | 05.56
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
04.11.24 | 05.04
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
28.10.24 | 05.22
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
21.10.24 | 04.45
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
18.10.24 | 05.56
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
14.10.24 | 05.14
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
11.10.24 | 06.10
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
07.10.24 | 05.57
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
23.09.24 | 05.10
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
20.09.24 | 05.23
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Новини
04.12.24 | 06.10
Intel представила відеокарти Arc B580 та B570 на архітектурі GPU Xe2 Battlemage Intel відеокарта
Intel представила відеокарти Arc B580 та B570 на архітектурі GPU Xe2 Battlemage Intel відеокарта
Intel представила відеокарти на архітектурі Xe2 Battlemage: Arc B580 та Arc B570. Arc B580 надійде у продаж 13 грудня за $249, а Arc B570 стане доступною 16 січня за ціною $219.
03.12.24 | 18.17
Motorola почала тестувати бета-версію штучного інтелекту Moto AI Motorola розробка штучний інтелект
Motorola почала тестувати бета-версію штучного інтелекту Moto AI Motorola розробка штучний інтелект
Motorola представила перші функції штучного інтелекту під назвою Moto AI, а також запустила глобальну бета-програму для ряду своїх пристроїв
03.12.24 | 18.17
Motorola почала тестувати бета-версію штучного інтелекту Moto AI
Motorola почала тестувати бета-версію штучного інтелекту Moto AI
03.12.24 | 16.03
Вигнутий ігровий монітор Philips Evnia діагоналлю 34 дюйми оснащений RGB-підсвічуванням
Вигнутий ігровий монітор Philips Evnia діагоналлю 34 дюйми оснащений RGB-підсвічуванням
03.12.24 | 14.09
Кросівок емодзі в iPhone отримав реальне втілення
Кросівок емодзі в iPhone отримав реальне втілення
03.12.24 | 07.56
Sony PlayStation 2 залишається найпопулярнішою ігровою консоллю в історії – продано 160 мільйонів пристроїв
Sony PlayStation 2 залишається найпопулярнішою ігровою консоллю в історії – продано 160 мільйонів пристроїв
02.12.24 | 16.09
Ігровий монітор LG UltraGear 32GS75QN-B роздільною здатністю 1440p має частоту 200 Гц
Ігровий монітор LG UltraGear 32GS75QN-B роздільною здатністю 1440p має частоту 200 Гц
02.12.24 | 10.13
Ще одна дійна корова? OpenAI сплачуватиме податки в Україні
Ще одна дійна корова? OpenAI сплачуватиме податки в Україні
02.12.24 | 08.02
IDC: продаж смартфонів зросте в 2024 році після двох років спаду
IDC: продаж смартфонів зросте в 2024 році після двох років спаду
01.12.24 | 14.52
BMW випускає M3 GTR натхненний грою NFS Most Wanted
BMW випускає M3 GTR натхненний грою NFS Most Wanted