Intel анонсировала технологию масштабирования изображения XeSS 2 с генерацией кадров09.12.24
Intel представила второе поколение технологии масштабирования XeSS (Xe Super Sampling), в основе которой теперь находится механизм генерации кадров, что позволяет повысить производительность и снизить задержки. Новый функционал XeSS 2 поддерживается на видеокартах Arc Alchemist и Battlemage и станет прямым конкурентом AMD FSR 3 и Nvidia DLSS 3.
Основные нововведения Intel XeSS 2:
- Генерация кадров XeSS-FG: использует алгоритмы машинного обучения, ускоренные благодаря XMX-блокам в составе GPU Intel. Эта технология позволяет значительно повысить частоту кадров, заявлено увеличение производительности до 3,9 раза.
- Технология снижения задержек XeSS Low Latency: аналог Nvidia Reflex и AMD Anti-Lag 2. Позволяет уменьшить системные задержки, особенно при включенной генерации кадров, и обеспечивает плавность игрового процесса на уровне предыдущей версии XeSS 1.3.
Поддержка в играх
Технология будет интегрирована в популярные проекты, такие как Assassin’s Creed Shadows, Dying Light 2, RoboCop: Rogue City и другие.
XeSS 2 открывает новые возможности для пользователей видеокарт Intel, предлагая конкурентоспособные решения в области масштабирования и минимизации задержек, что важно для современных игр с высокой динамикой и качественной графикой.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001): лед и мощность
Acer Nitro V 14 ANV14-61 выглядит элегантно несмотря на игровую принадлежность. Хороший экран, процессор и видеокарта достаточной производительности. Что еще в нем интересного?
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Intel анонсировала технологию масштабирования изображения XeSS 2 с генерацией кадров Intel игры разработка
Intel представила второе поколение технологии масштабирования XeSS (Xe Super Sampling), в основе которой теперь находится механизм генерации кадров, что позволяет повысить производительность и снизить задержки
Исследование: Геймеры больше смотрят видео геймплея, чем играют сами игры исследования
Среднестатистический игрок тратит 7,4 часа на игры в течение недели, но 8,5 часов — на просмотр контента об играх на платформах типа Twitch и YouTube.
Intel анонсировала технологию масштабирования изображения XeSS 2 с генерацией кадров
Исследование: Геймеры больше смотрят видео геймплея, чем играют сами
Китай запретил экспорт в США материалов нужных для производства электроники и оружия
WhatsApp перестанет работать на старых iPhone только сейчас
Новый топовый чип Qualcomm повысит цену флагманских смартфонов
Роботизированное плечо X-ble Shoulder для работников на сборочных конвеерах от Hyundai и Kia
Lenovo ThinkPad T14s 2024 Ryzen Edition с AMD AI 7 Pro стоит $1375
Монитор LG UltraFine 27US550-W с технологией Super Resolution+ имеет покрытие 90% DCI-P3
В Google Maps будут показываться события из Waze
Системные требования игры Delta Force — убийцы Battlefield
Умные NPC вернутся к STALKER 2: Heart of Chornobyl позже
Nvidia GeForce RTX 3060 и RTX 4060 самые популярные видеокарты у пользователей Steam
Представлены Redmi Watch 5 с автономностью 24 дня и наушники Buds 6 Pro c поддержкой кодека LHDC Lossless
Смартфон Realme V60 имеет защиту IP69 и быструю зарядку 45 Вт