Intel анонсировала технологию масштабирования изображения XeSS 2 с генерацией кадров

Intel представила второе поколение технологии масштабирования XeSS (Xe Super Sampling), в основе которой теперь находится механизм генерации кадров, что позволяет повысить производительность и снизить задержки. Новый функционал XeSS 2 поддерживается на видеокартах Arc Alchemist и Battlemage и станет прямым конкурентом AMD FSR 3 и Nvidia DLSS 3.

Основные нововведения Intel XeSS 2:

Генерация кадров XeSS-FG: использует алгоритмы машинного обучения, ускоренные благодаря XMX-блокам в составе GPU Intel. Эта технология позволяет значительно повысить частоту кадров, заявлено увеличение производительности до 3,9 раза.

Технология снижения задержек XeSS Low Latency: аналог Nvidia Reflex и AMD Anti-Lag 2. Позволяет уменьшить системные задержки, особенно при включенной генерации кадров, и обеспечивает плавность игрового процесса на уровне предыдущей версии XeSS 1.3.

Поддержка в играх

Технология будет интегрирована в популярные проекты, такие как Assassin’s Creed Shadows, Dying Light 2, RoboCop: Rogue City и другие.

XeSS 2 открывает новые возможности для пользователей видеокарт Intel, предлагая конкурентоспособные решения в области масштабирования и минимизации задержек, что важно для современных игр с высокой динамикой и качественной графикой.

Intel представила видеокарты на архитектуре Xe2 Battlemage: Arc B580 и Arc B570. Arc B580 поступит в продажу 13 декабря за $249, а Arc B570 станет доступна 16 января по цене $219. Arc B580 предлагает 12 ГБ памяти GDDR6 и производительность на 10% выше NVIDIA RTX 4060 при использовании с процессором Intel Core i9-14900K. Видеокарта способна обеспечивать 60 FPS в играх уровня Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 на ультра-настройках и разрешении 1440p. Arc B570 представляет более доступный вариант с 10 ГБ памяти GDDR6 и 18 графическими ядрами, потребляя до 150 Вт энергии. Обе модели оснащены интерфейсом PCIe 4.0 x8 и поддерживают DisplayPort 2.1 UHBR13.5.

Также Intel готовит выпуск эталонной видеокарты Arc B580 Limited Edition в черной расцветке, которая поступит в продажу 13 декабря по цене $249. Карта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами, укороченной печатной платой и вырезом в бэкплейте для улучшения воздушного потока. Для питания используется 8-контактный разъем, а для подключения доступны три порта DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1. Технические характеристики видеокарты соответствуют стандартным, однако Intel утверждает, что при разгоне графический процессор может достичь частоты в 3 ГГц. Версия Limited Edition Arc B570 не планируется, она будет доступна только в исполнении партнеров Intel.