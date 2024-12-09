Intel анонсувала технологію масштабування зображення XeSS 2 із генерацією кадрів09.12.24
Intel представила друге покоління технології масштабування XeSS (Xe Super Sampling), в основі якої тепер є механізм генерації кадрів, що дозволяє підвищити продуктивність та знизити затримки. Новий функціонал XeSS 2 підтримується на відеокартах Arc Alchemist та Battlemage і стане прямим конкурентом AMD FSR 3 та Nvidia DLSS 3.
Основні нововведення Intel XeSS 2:
- Генерація кадрів XeSS-FG: використовує алгоритми машинного навчання, прискорені завдяки XMX-блокам у складі GPU Intel. Ця технологія дозволяє значно підвищити частоту кадрів, заявлено збільшення продуктивності до 3,9 разів.
- Технологія зниження затримок XeSS Low Latency: аналог Nvidia Reflex та AMD Anti-Lag 2. Дозволяє зменшити системні затримки, особливо при включеній генерації кадрів, та забезпечує плавність ігрового процесу на рівні попередньої версії XeSS 1.3.
Підтримка в іграх
Технологія буде інтегрована в популярні проекти, такі як Assassin Creed Shadows, Dying Light 2, RoboCop: Rogue City та інші.
XeSS 2 відкриває нові можливості для користувачів відеокарт Intel, пропонуючи конкурентоспроможні рішення в галузі масштабування та мінімізації затримок, що важливо для сучасних ігор з високою динамікою та якісною графікою.
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Intel анонсувала технологію масштабування зображення XeSS 2 із генерацією кадрів Intel ігри розробка
Intel представила друге покоління технології масштабування XeSS (Xe Super Sampling), в основі якої тепер є механізм генерації кадрів, що дозволяє підвищити продуктивність та знизити затримки
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