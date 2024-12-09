Intel анонсувала технологію масштабування зображення XeSS 2 із генерацією кадрів

Intel представила друге покоління технології масштабування XeSS (Xe Super Sampling), в основі якої тепер є механізм генерації кадрів, що дозволяє підвищити продуктивність та знизити затримки. Новий функціонал XeSS 2 підтримується на відеокартах Arc Alchemist та Battlemage і стане прямим конкурентом AMD FSR 3 та Nvidia DLSS 3.

Основні нововведення Intel XeSS 2:

Генерація кадрів XeSS-FG: використовує алгоритми машинного навчання, прискорені завдяки XMX-блокам у складі GPU Intel. Ця технологія дозволяє значно підвищити частоту кадрів, заявлено збільшення продуктивності до 3,9 разів.

Технологія зниження затримок XeSS Low Latency: аналог Nvidia Reflex та AMD Anti-Lag 2. Дозволяє зменшити системні затримки, особливо при включеній генерації кадрів, та забезпечує плавність ігрового процесу на рівні попередньої версії XeSS 1.3.

Підтримка в іграх

Технологія буде інтегрована в популярні проекти, такі як Assassin Creed Shadows, Dying Light 2, RoboCop: Rogue City та інші.

XeSS 2 відкриває нові можливості для користувачів відеокарт Intel, пропонуючи конкурентоспроможні рішення в галузі масштабування та мінімізації затримок, що важливо для сучасних ігор з високою динамікою та якісною графікою.

Intel представила відеокарти на архітектурі Xe2 Battlemage: Arc B580 та Arc B570. Arc B580 пропонує 12 ГБ пам’яті GDDR6 і продуктивність на 10% вище NVIDIA RTX 4060 при використанні з процесором Intel Core i9-14900K. Arc B570 представляє більш доступний варіант з 10 ГБ пам’яті GDDR6 та 18 графічними ядрами, споживаючи до 150 Вт енергії. Також Intel готує випуск еталонної відеокарти Arc B580 Limited Edition у чорній забарвленні, яка надійде у продаж 13 грудня за ціною $249. роз’єм, а для підключення доступні три порти DisplayPort 2.1 та один HDMI 2.1.

Технічні характеристики відеокарти відповідають стандартним, проте Intel стверджує, що при розгоні графічний процесор може досягти частоти 3 ГГц. Версія Limited Edition Arc B570 не планується.