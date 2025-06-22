Индусы выпустили SUV Harrier.ev c дрифт-режимом по цене $25 000

Индийская компания Tata Motors, владеющая Jaguar Land Rover, официально представила электрическую версию своего популярного SUV — Tata Harrier.ev. Это первая полностью электрическая модель в линейке Harrier и первый полноприводный электрокроссовер компании. Запас хода достигает до 627 км по индийскому циклу MIDC, что делает его одним из самых дальнобойных электромобилей на местном рынке.

Внешне Harrier.ev минимально отличается от бензиновой версии и кардинально от одноименного палубного истребителя конечно. У него закрытая радиаторная решётка, модные бамперы и оригинальные 19-дюймовые диски. В салоне — 14,5-дюймовый дисплей Samsung Neo QLED (привет маркетологи) с выводом изображения с камер кругового обзора, а также аудиосистема JBL с 10 динамиками.

Технические характеристики

Harrier.ev оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 391 л.с. и 504 Нм крутящего момента. Это делает его самым мощным Harrier в истории. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды. Не то что брат-самолет.

Водителю доступны шесть режимов движения, включая Drift и Off-road Assist для бездорожья. Покупатели смогут выбрать между двумя батареями — на 65 кВт⋅ч и 75 кВт⋅ч. Быстрая зарядка мощностью 120 кВт позволяет восполнить заряд с 20% до 80% за 25 минут.

Предзаказы в Индии стартуют 2 июля 2025 года, а цены начинаются с $25 100. Это заметно выше стоимости бензиновой версии ($17 500), но и заметно меньше боевой авиа машины. С учётом характеристик и оснащения Harrier.ev выглядит конкурентоспособно в сегменте среднеразмерных электрических SUV.