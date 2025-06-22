Індуси випустили SUV Harrier.ev з дріфт-режимом за ціною $25 00022.06.25
Індійська компанія Tata Motors, що володіє Jaguar Land Rover, офіційно представила електричну версію свого популярного SUV – Tata Harrier.ev. Це перша повністю електрична модель у лінійці Harrier та перший повнопривідний електрокросовер компанії. Запас ходу досягає до 627 км за індійським циклом MIDC, що робить його одним із найдальнобійніших електромобілів на місцевому ринку.
Зовні Harrier.ev мінімально відрізняється від бензинової версії і кардинально від однойменного палубного винищувача, звичайно. У нього закриті радіаторні грати, модні бампери та оригінальні 19-дюймові диски. У салоні – 14,5-дюймовий дисплей Samsung Neo QLED (привіт маркетологи) з виведенням зображення з камер кругового огляду, а також аудіосистема JBL із 10 динаміками.
Технічні характеристики
Harrier.ev оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 391 л. і 504 Нм крутного моменту. Це робить його найпотужнішим Harrier в історії. Розгін до 100 км/год займає 6,3 секунди. Не те що брат-літак.
Водію доступні шість режимів руху, включаючи Drift та Off-road Assist для бездоріжжя. Покупці зможуть вибрати між двома батареями – на 65 кВт·год та 75 кВт·год. Швидке заряджання потужністю 120 кВт дозволяє заповнити заряд з 20% до 80% за 25 хвилин.
Замовлення в Індії стартують 2 липня 2025 року, а ціни починаються з $25 100. Це помітно вище за вартість бензинової версії ($17 500), але й помітно менше бойової авіа машини. З урахуванням характеристик та обладнання Harrier.ev виглядає конкурентоспроможно у сегменті середньорозмірних електричних SUV.
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