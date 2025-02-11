ИИ-видеогенератор OmniHuman-1 от владельцев TikTok создаёт сверхреалистичные видео из любого фото11.02.25
Китай продолжает ступать семимильными шагами в сфере сервисов ИИ. ByteDance, материнская компания TikTok, представила новый ИИ-фреймворк OmniHuman-1, который способен превращать одно изображение и аудиозапись в реалистичное видео с детализированными движениями лица и тела.
Технология OmniHuman-1 основана на микшировании данных, что позволяет ей генерировать видео с высокой степенью реализма. Разработчики обучили модель на 19 000 часах видеоматериалов, что значительно повысило качество воспроизведения мимики, жестов и движений рук. Инструмент поддерживает изображения любого формата — от портретных снимков до полноразмерных изображений.
OmniHuman-1 может найти применение в создании виртуальных персонажей, образовательных видео и других цифровых проектах. Пока он находится на стадии исследований, но в будущем может стать конкурентом для решений, таких как Sora от OpenAI и Veo от Google.
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