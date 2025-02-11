ШІ-відеогенератор OmniHuman-1 від власників TikTok створює надреалістичні відео з будь-якого фото

Китай продовжує ступати семимильними кроками у сфері сервісів ІІ. ByteDance, материнська компанія TikTok, представила новий ІІ-фреймворк OmniHuman-1, який здатний перетворювати одне зображення та аудіозапис на реалістичне відео з деталізованими рухами обличчя та тіла.

Технологія OmniHuman-1 заснована на мікшуванні даних, що дозволяє їй генерувати відео з високим ступенем реалізму. Розробники навчили модель на 19 000 годин відеоматеріалів, що значно підвищило якість відтворення міміки, жестів і рухів рук. Інструмент підтримує зображення будь-якого формату – від портретних знімків до повнорозмірних зображень.

OmniHuman-1 може знайти застосування у створенні віртуальних персонажів, освітніх відео та інших цифрових проектів. Поки що він знаходиться на стадії досліджень, але в майбутньому може стати конкурентом для рішень, таких як Sora від OpenAI та Veo від Google.