ИИ сервисами на Samsung Galaxy S25 пользуются более 70 %23.07.25
Samsung заявила о масштабном расширении ИИ-функций в своих смартфонах серии Galaxy. По словам производителя, уже сейчас около 70% владельцев Galaxy S25 активно используют возможности Galaxy AI, а в дальнейшем технологии искусственного интеллекта станут еще более доступными.
ИИ-популярность растет
В официальном сообщении компания уточнила, что интерес к ИИ-инструментам продолжает расти:
- Более половины пользователей Galaxy S25 применяют Circle to Search — функцию от Google, позволяющую искать информацию с помощью жеста по экрану.
- Использование AI-функций редактирования фотографий Photo Assist увеличилось вдвое по сравнению с Galaxy S24.
- Now Brief, инструмент генерации кратких сводок контента, применяет каждый третий владелец Galaxy S25.
- Популярность чат-бота Google Gemini среди владельцев флагманов Galaxy выросла в три раза.
Амбиции на 2025 год
Samsung также поделилась амбициозными планами: к концу 2025 года ИИ-инструменты Galaxy AI будут доступны на более чем 400 миллионах устройств — в два раза больше, чем изначально запланированные 200 миллионов.
Модели получают Android 15 со старта и обновлены оболочкой One UI 7. Обновления программного обеспечения обеспечены сроком до 7 лет.
Компания расширила возможности ИИ-движка. Распознавание не только контекста команд, но и их сочетания и наслоения одной за другой распознаются все более корректно. По крайней мере во время презентации был хорошо продемонстрирован ИИ-консьерж, который создает встречу в календаре, добавляет туда местоположение кафе и отправляет копию названному контакту. И все это в том числе и на украинском языке, что немаловажно. То есть часть функций ИИ уже локализованы, сразу с момента презентации.
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