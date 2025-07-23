ШІ сервісами на Samsung Galaxy S25 користуються понад 70%

Samsung заявила про масштабне розширення ШІ-функцій у своїх смартфонах серії Galaxy. За словами виробника, вже зараз близько 70% власників Galaxy S25 активно використовують можливості Galaxy AI, а надалі технології штучного інтелекту стануть ще доступнішими.

ШІ-популярність зростає

В офіційному повідомленні компанія уточнила, що інтерес до ШІ-інструментів продовжує зростати:

Більше половини користувачів Galaxy S25 застосовують Circle to Search – функцію від Google, що дозволяє шукати інформацію за допомогою жесту по екрану.

Використання AI-функцій редагування фотографій Photo Assist збільшилося вдвічі порівняно з Galaxy S24.

Now Brief, інструмент генерації коротких зведень контенту, застосовує кожен третій власник Galaxy S25.

Популярність чат-бота Google Gemini серед власників флагманів Galaxy зросла втричі.

Амбіції на 2025 рік

Samsung також поділилася амбітними планами: до кінця 2025 року ШІ-інструменти Galaxy AI будуть доступні на більш ніж 400 мільйонах пристроїв – вдвічі більше, ніж заплановані 200 мільйонів.

Моделі отримують Android 15 зі старту та оновлені оболонкою One UI 7. Оновлення програмного забезпечення забезпечені на строк до 7 років.

Компанія розширила можливості ШІ-движка. Розпізнавання як контексту команд, а й їх поєднання і нашарування однієї за одною розпізнаються дедалі коректніше. Принаймні під час презентації було добре продемонстровано ШІ-консьєрж, який створює зустріч у календарі, додає туди місце розташування кафе та надсилає копію названому контакту. І все це, зокрема, й українською мовою, що важливо. Тобто частина функцій ІІ вже локалізована, одразу з моменту презентації.