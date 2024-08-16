ИИ Gemini заменит Google Assistant в смартфонах Pixel 9

Google недавно представила новую функцию для Pixel 9 под названием Gemini Live, которая уже начинает внедряться на Android. Эта расширенная опция искусственного интеллекта позволяет пользователям вести так называемые «свободные разговоры» с AI без необходимости переходить в полноэкранный режим. Важно отметить, что доступ к этой функции требует подписки на расширенную версию Gemini.

Gemini Live предлагает пользователям возможность поддерживать контекст текущих разговоров, перетаскивать изображения в такие приложения, как Gmail или Google Messages, а также использовать опцию «Спросить об этом видео» прямо в приложении YouTube. Функция станет доступной в ближайшие недели.

Кроме того, Google анонсировала дополнительные расширения для Gemini, которые включают интеграцию с календарем, задачами, Google Keep и утилитами для управления таймерами, будильниками, медиафайлами и другими функциями устройства. Расширения для YouTube Music также получат новые возможности, включая создание плейлистов, которые могут напоминать музыку конца 90-х.

Эта новая функция Gemini Live позволяет взаимодействовать с AI через голосовые команды, а также предоставляет возможность возвращаться к предыдущим беседам и просматривать их стенограммы. На экране появится новая кнопка Live, и пользователи смогут выбирать из 10 новых голосов с различными характеристиками. На начальном этапе поддерживается только английский язык.

Gemini Live уже доступна для подписчиков Gemini Advanced на Android по всему миру, а поддержка других языков и iOS ожидается в ближайшие недели.

Ранее Google расширила функциональность своего мобильного приложения Gemini, добавив поддержку украинского языка среди прочих новых языковых и региональных опций. Приложение Gemini с ассистентом на базе ИИ, позволяет пользователям взаимодействовать с текстом, голосом или изображением для получения помощи и информации в различных ситуациях. Например, пользователь может сфотографировать поврежденное колесо и запросить инструкцию по его ремонту.

Для активации Gemini на устройствах Android необходимо использовать Google Ассистент. Приложение обещает новый уровень пользовательского опыта и контекстную поддержку непосредственно на экране смартфона. В Украине пользователи могут делать текстовые запросы на украинском языке, хотя голосовые запросы пока доступны только на английском.

Функциональность Gemini также будет включена в приложение Google на iOS в ближайшие недели. На устройствах с iOS функция будет доступна, если в настройках «Язык и регион» выбран английский язык. Для украинского языка также стала доступной функция «Расширения», которая позволяет получать информацию напрямую из различных приложений и сервисов Google, упрощая такие задачи, как планирование путешествий.