ШІ Gemini замінить Google Assistant у смартфонах Pixel 9

Google нещодавно представила нову функцію для Pixel 9 під назвою Gemini Live, яка вже починає впроваджуватись на Android. Ця розширена опція штучного інтелекту дозволяє користувачам вести так звані “вільні розмови” з AI без необхідності переходити до повноекранного режиму. Важливо, що доступ до цієї функції вимагає передплати розширеної версії Gemini.

Gemini Live пропонує користувачам можливість підтримувати контекст поточних розмов, перетягувати зображення до таких програм, як Gmail або Google Messages, а також використовувати опцію “Запитати про це відео” прямо у програмі YouTube. Функція стане доступною у найближчі тижні.

Крім того, Google анонсувала додаткові розширення для Gemini, які включають інтеграцію з календарем, завданнями, Google Keep та утилітами для керування таймерами, будильниками, медіафайлами та іншими функціями пристрою. Розширення для YouTube Music також отримають нові можливості, включно з створенням плейлистів, які можуть нагадувати музику кінця 90-х.

Ця нова функція Gemini Live дозволяє взаємодіяти з AI через голосові команди, а також надає можливість повертатися до попередніх розмов та переглядати їх стенограми. На екрані з’явиться нова кнопка Live і користувачі зможуть вибирати з 10 нових голосів з різними характеристиками. На початковому етапі підтримується лише англійська мова.

Gemini Live вже доступна для передплатників Gemini Advanced на Android по всьому світу, а підтримка інших мов та iOS очікується у найближчі тижні.

Раніше Google розширила функціональність свого мобільного додатка Gemini, додавши підтримку української мови серед інших нових мовних та регіональних опцій. Додаток Gemini з помічником на базі ІІ дозволяє користувачам взаємодіяти з текстом, голосом або зображенням для отримання допомоги та інформації в різних ситуаціях. Наприклад, користувач може сфотографувати пошкоджене колесо та запросити інструкцію щодо його ремонту.

Для активації Gemini на пристроях Android необхідно використовувати асистент Google. Додаток обіцяє новий рівень досвіду користувача і контекстну підтримку безпосередньо на екрані смартфона.В Україні користувачі можуть робити текстові запити українською мовою, хоча голосові запити поки що доступні лише англійською.

Функціональність Gemini також буде включена до програми Google на iOS протягом найближчих тижнів. На пристроях з iOS функція буде доступна, якщо в налаштуваннях «Мова та регіон» вибрано англійську мову. Для української мови також стала доступною функція «Розширення», яка дозволяє отримувати інформацію безпосередньо з різних програм та сервісів Google, спрощуючи такі завдання, як планування подорожей.