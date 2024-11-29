Игру Cyberpunk 2077 купили 30 млн раз, 5 млн за последний год

CD Projekt поделилась результатами Cyberpunk 2077 в новом финансовом отчете за третий квартал 2024 года. Продажи игры на 26 ноября превысили 30 миллионов копий, что на 5 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные достижения

В этот результат входят продажи Ultimate Edition, которая включает базовую игру и дополнение Phantom Liberty.

Сюжетное дополнение Phantom Liberty также оказалось успешным: его продажи превысили 8 миллионов копий (включая продажи отдельно и в составе Ultimate Edition).

Для DLC это выдающееся достижение, подчеркивающее как масштаб работы CD Projekt, так и высокую оценку игры со стороны игроков.

CD Projekt RED выпустила патч 2.13 для ПК-версии Cyberpunk 2077, добавивший поддержку новой технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) с генерацией кадров. Технология предназначена для повышения производительности игры и доступна как для видеокарт Radeon, так и NVIDIA.

Разработчики рекомендуют использовать FSR 3 при частоте кадров не менее 60 к/с, чтобы избежать артефактов и проблем с плавностью изображения. Также для наилучшего опыта рекомендуется играть на мониторах с частотой обновления не менее 120 Гц.

Кроме того, в патче 2.13 появилась поддержка Intel Xe Super Sampling 1.3, а также возможность одновременного использования режимов DLAA и DLSS для улучшения качества графики и производительности. Обновление также включает исправления ошибок и улучшения стабильности. Патч уже доступен для скачивания.