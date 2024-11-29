гру Cyberpunk 2077 купили 30 млн разів, 5 млн за останній рік

CD Projekt поділилася результатами Cyberpunk 2077 у новому фінансовому звіті за третій квартал 2024 року. Продаж гри на 26 листопада перевищив 30 мільйонів копій, що на 5 мільйонів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Основні досягнення

У цей результат входять продажі Ultimate Edition, яка включає базову гру та доповнення Phantom Liberty.

Сюжетне доповнення Phantom Liberty також виявилося успішним: його продаж перевищив 8 мільйонів копій (включаючи продаж окремо та у складі Ultimate Edition).

Для DLC це визначне досягнення, яке підкреслює як масштаб роботи CD Projekt, так і високу оцінку гри з боку гравців.

CD Projekt RED випустила патч 2.13 для ПК-версії Cyberpunk 2077, який додав підтримку нової технології AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) із генерацією кадрів. Технологія призначена для підвищення продуктивності гри та доступна як для відеокарт Radeon, так і NVIDIA.

Розробники рекомендують використовувати FSR 3 при частоті кадрів не менше 60 к/с, щоб уникнути артефактів та проблем із плавністю зображення. Також для найкращого досвіду рекомендується грати на моніторах із частотою оновлення щонайменше 120 Гц.

Крім того, у патчі 2.13 з’явилася підтримка Intel Xe Super Sampling 1.3, а також можливість одночасного використання режимів DLAA та DLSS для покращення якості графіки та продуктивності. Оновлення також включає виправлення помилок та покращення стабільності. Патч вже доступний для завантаження.