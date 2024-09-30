Игру Assassin’s Creed Shadows перенесли на 2025 год30.09.24
Новая часть игровой серии Assassin’s Creed под названием Assassin’s Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года. Ubisoft анонсировала, что игра будет выпущена одновременно на всех платформах, включая Steam, и при этом компания отказалась от сезонного абонемента. Об этом разработчики сообщили через свои социальные сети, объяснив задержку необходимостью доработки игры, чтобы гарантировать её высокое качество.
Ubisoft также начала возвращать средства за предварительные заказы. Для тех, кто оформит предзаказ в будущем, компания предложила бонус: первое дополнение к игре будет предоставлено бесплатно. Кроме того, Ubisoft недавно объявила об отмене своего участия в выставке Tokyo Game Show 2024, объяснив это «различными обстоятельствами». Японское подразделение компании принесло извинения фанатам за краткое уведомление об этом решении.
Системные требования Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows имеет примерно те же минимальные требования, что и прошлогодний экшен Assassin’s Creed Mirage. Для запуска потребуется компьютер с процессором Core i7-4790 или Ryzen 5 1600 и видеокарта GeForce GTX 1060 6GB или Radeon RX 570 4GB. В случае Mirage такого «железа» хватало для режима 1080p@30fps с минимальными настройками качества графики.
Минимальные системные требования
- ОС: Windows 10;
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;
- оперативная память: 8 ГБ;
- видеокарта: GeForce GTX 1060 6GB или Radeon RX 570 4GB;
- место на накопителе: 100 ГБ.
Рекомендуемые системные требования
- ОС: Windows 10;
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600;
- оперативная память: 16 ГБ;
- видеокарта: GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT;
- место на накопителе: 100 ГБ.
Зарубежные коллеги также обращают внимание, что Assassin’s Creed Shadows потребует постоянного подключения к интернету.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm: перспективный?
Шасси ноутбуков ASUS Vivobook получилось настолько удачным что с ним можно встретить модели самого разного уровня. Неудивительно что Вивобук стал и платформой для обкатки процессоров от производителя мобильных чипов – компании Qualcomm
Обзор ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: с поддержкой
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Игру Assassin’s Creed Shadows перенесли на 2025 годAssassin’s Creed игры
Ubisoft анонсировала, что игра Assassin’s Creed Shadows будет выпущена одновременно на всех платформах, включая Steam, и при этом компания отказалась от сезонного абонемента.
MSI выпустит материнские платы, видеокарты и другие комплектующие в дизайне S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of ChornobylMSI игры комплектующие
В рамках сотрудничества тайваньский производитель MSI подготовит серию продуктов, вдохновлённых грядущей игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.