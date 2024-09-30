Игру Assassin’s Creed Shadows перенесли на 2025 год

Новая часть игровой серии Assassin’s Creed под названием Assassin’s Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года. Ubisoft анонсировала, что игра будет выпущена одновременно на всех платформах, включая Steam, и при этом компания отказалась от сезонного абонемента. Об этом разработчики сообщили через свои социальные сети, объяснив задержку необходимостью доработки игры, чтобы гарантировать её высокое качество.

Ubisoft также начала возвращать средства за предварительные заказы. Для тех, кто оформит предзаказ в будущем, компания предложила бонус: первое дополнение к игре будет предоставлено бесплатно. Кроме того, Ubisoft недавно объявила об отмене своего участия в выставке Tokyo Game Show 2024, объяснив это «различными обстоятельствами». Японское подразделение компании принесло извинения фанатам за краткое уведомление об этом решении.

Системные требования Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows имеет примерно те же минимальные требования, что и прошлогодний экшен Assassin’s Creed Mirage. Для запуска потребуется компьютер с процессором Core i7-4790 или Ryzen 5 1600 и видеокарта GeForce GTX 1060 6GB или Radeon RX 570 4GB. В случае Mirage такого «железа» хватало для режима 1080p@30fps с минимальными настройками качества графики.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;

оперативная память: 8 ГБ;

видеокарта: GeForce GTX 1060 6GB или Radeon RX 570 4GB;

место на накопителе: 100 ГБ.

Рекомендуемые системные требования

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600;

оперативная память: 16 ГБ;

видеокарта: GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT;

место на накопителе: 100 ГБ.

Зарубежные коллеги также обращают внимание, что Assassin’s Creed Shadows потребует постоянного подключения к интернету.