Гра Assassin’s Creed Shadows перенесли на 2025 рік30.09.24
Нова частина ігрової серії Assassin Creed під назвою Assassin Creed Shadows вийде 14 лютого 2025 року. Ubisoft анонсувала, що гра буде випущена одночасно на всіх платформах, включаючи Steam, і компанія відмовилася від сезонного абонементу. Про це розробники повідомили через свої соціальні мережі, пояснивши затримку необхідністю доопрацювання гри, щоби гарантувати її високу якість.
Ubisoft також почала повертати кошти за попередні замовлення. Для тих, хто оформить попереднє замовлення в майбутньому, компанія запропонувала бонус: перший додаток до гри буде надано безкоштовно. Крім того, Ubisoft нещодавно оголосила про відміну своєї участі у виставці Tokyo Game Show 2024, пояснивши це «різними обставинами». Японський підрозділ компанії приніс вибачення фанатам за коротке повідомлення про це рішення.
Системні вимоги Assassin’s Creed Shadows
Assassin Creed Shadows має приблизно ті ж мінімальні вимоги, що і торішній екшен Assassin Creed Mirage. Для запуску знадобиться комп’ютер із процесором Core i7-4790 або Ryzen 5 1600 та відеокарта GeForce GTX 1060 6GB або Radeon RX 570 4GB. У випадку Mirage такого «заліза» вистачало для режиму 1080p@30fps із мінімальними налаштуваннями якості графіки.
Мінімальні вимоги до системи
- ОС: Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-4790 або AMD Ryzen 5 1600;
- оперативна пам’ять: 8 ГБ;
- відеокарта: GeForce GTX 1060 6GB або Radeon RX 570 4GB;
- місце на накопичувачі: 100 ГБ.
Системні вимоги, що рекомендуються
- ОС: Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600;
- оперативна пам’ять: 16 ГБ;
- відеокарта: GeForce RTX 2070 або Radeon RX 5700 XT;
- місце на накопичувачі: 100 ГБ.
Закордонні колеги також звертають увагу, що Assassin Creed Shadows вимагатиме постійного підключення до інтернету.
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