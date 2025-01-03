Игровой монитор LG UltraGear GX9 с гибким экраном 45″ имеет разрешение 5K

LG представит на CES 2025 новый монитор LG 45GX990A, который назван «первым в мире игровым монитором 5K2K с гибким экраном». Модель входит в серию UltraGear GX9 и оснащена 45-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 5120 x 2160 (соотношение сторон 21:9). Основной особенностью экрана является его способность трансформироваться из плоского в изогнутый (900R) за считанные секунды.

Монитор использует технологию WOLED, обеспечивая высокую яркость, глубокий чёрный цвет, насыщенные оттенки и низкий уровень синего света, что снижает нагрузку на глаза. Дополнительно модель оснащена покрытием Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) для уменьшения бликов.

Скорость отклика составляет всего 0,03 мс, а поддержка NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro гарантирует плавную картинку без разрывов. Максимальная частота обновления пока не раскрыта.

Дизайн монитора выполнен в формате безрамочного корпуса с четырёх сторон, а также предусмотрены предустановленные режимы для разных жанров игр — FPS, RPG, MOBA и гонок.

LG 45GX990A работает на платформе WebOS, предлагая мультимедийные функции. Среди портов: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой быстрой зарядки до 90 Вт.