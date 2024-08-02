Игра Stalker 2: Heart of Chornobyl будет только для взрослых. Она получила возрастной рейтинг M (17+)

Североамериканское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастной рейтинг долгожданному шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World. Желающим ознакомиться с игрой будет важно знать, что она получилась довольно брутальной.

Эксперты отметили наличие в ней сцен распития алкоголя, использования ненормативной лексики, частого изображения крови и насилия. В общем, антураж шутера может не подойти слишком впечатлительным игрокам.

В результате Heart of Chornobyl получила рейтинг M (17+), что неудивительно, так как три предыдущие игры серии Сталкер также содержали все перечисленные элементы. Именно благодаря такой жесткости серия запомнилась миллионам поклонников. Недавно разработчики сообщили об очередном, пятом переносе Stalker 2: Heart of Chornobyl на 20 ноября.

Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, и сразу появится в каталоге Xbox Game Pass.