Гра Stalker 2: Heart of Chornobyl буде лише для дорослих. Вона отримала віковий рейтинг M (17+)

Північноамериканське рейтингове агентство ESRB надало віковий рейтинг довгоочікуваному шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World. Бажаючим ознайомитися з грою буде важливо знати, що вона вийшла досить агресивною.

Експерти відзначили наявність у ній сцен розпивання алкоголю, використання ненормативної лексики, частого зображення крові та насильства. Загалом, антураж шутера може не підійти надто вразливим гравцям.

В результаті Heart of Chornobyl отримала рейтинг M (17+), що не дивно, оскільки три попередні ігри серії Сталкер також містили всі ці елементи. Саме завдяки такій жорсткості серія запам’яталася мільйонам шанувальників. Нещодавно розробники повідомили про чергове, п’яте перенесення Stalker 2: Heart of Chornobyl на 20 листопада.

Гра буде доступна на ПК та Xbox Series, і відразу з’явиться у каталозі Xbox Game Pass.