Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет вовремя

GSC Game World официально подтвердила, что долгожданная игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ушла на золото, что означает завершение разработки финальной версии и готовность к релизу. Это исключает возможность дальнейших переносов, которые ранее не раз случались на фоне многочисленных трудностей, включая войну, пожар в офисе и историю с украденным росиянами билдом.

В современном контексте «уход на золото» символизирует завершение разработки и готовность игры к выпуску, хотя в случае с Сталкер 2 печать дисков ограничивается коллекционной версией для Xbox Series, которая включает физическую копию и дополнительные аксессуары.

Игра вызвала положительные отклики у западных журналистов, которые уже смогли оценить её на основе превью-версий. Они отметили атмосферу и качество исполнения, что вселяет уверенность в успешный запуск. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 20 ноября и будет доступен на платформах ПК (включая Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store) и Xbox Series X/S, а также в сервисе Game Pass.