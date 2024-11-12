Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде вчасно

GSC Game World офіційно підтвердила, що довгоочікувана гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пішла на золото, що означає завершення розробки фінальної версії та готовність до релізу. Це виключає можливість подальших переносів, які раніше неодноразово траплялися на тлі численних труднощів, включаючи війну, пожежу в офісі та історію з вкраденим росіянами білдом.

У сучасному контексті “догляд на золото” символізує завершення розробки та готовність гри до випуску, хоча у випадку зі Сталкером 2 диск дисків обмежується колекційною версією для Xbox Series, яка включає фізичну копію та додаткові аксесуари.

Гра викликала позитивні відгуки західних журналістів, які вже змогли оцінити її на основі прев’ю-версій. Вони відзначили атмосферу та якість виконання, що вселяє впевненість у успішний запуск. Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намічений на 20 листопада і буде доступний на платформах ПК (включаючи Steam, Epic Games Store, GOG та Microsoft Store) та Xbox Series X/S, а також у сервісі Game Pass.