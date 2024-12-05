Игра Marvel’s Spider-Man за первый год заработала $4 млрд

Marvel’s Spider-Man, выпущенный Insomniac Games в 2018 году, стал одним из самых успешных эксклюзивов PlayStation. Игра была высоко оценена критиками, получила признание аудитории и добилась выдающихся коммерческих успехов. Согласно информации, предоставленной бывшим менеджером по глобальному маркетингу PlayStation Кевином К., за первый год продаж проект принес $3,8 млрд выручки.

За этот период было продано более 20 миллионов копий, несмотря на эксклюзивность для одной платформы — PS4. Для сравнения, разработка и маркетинг игры обошлись Sony примерно в $250 млн, что делает проект невероятно прибыльным.

На фоне этого успеха Insomniac Games продолжает развивать супергеройскую линейку, сейчас работая над Marvel’s Wolverine. Учитывая популярность предыдущих игр студии, новый проект может даже превзойти достижения Spider-Man.