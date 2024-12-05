Гра Marvel’s Spider-Man за перший рік заробила $4 млрд

Marvel’s Spider-Man, випущений Insomniac Games у 2018 році, став одним із найуспішніших ексклюзивів PlayStation. Гра була високо оцінена критиками, отримала визнання аудиторії та досягла видатних комерційних успіхів. Згідно з інформацією, наданою колишнім менеджером із глобального маркетингу PlayStation Кевіном К., за перший рік продажів проект приніс $3,8 млрд виручки.

За цей період було продано понад 20 мільйонів копій, незважаючи на ексклюзивність для однієї платформи – PS4. Для порівняння, розробка та маркетинг гри коштували Sony приблизно $250 млн, що робить проект неймовірно прибутковим.

На тлі цього успіху Insomniac Games продовжує розвивати супергеройську лінійку, працюючи зараз над Marvel’s Wolverine. З огляду на популярність попередніх ігор студії новий проект може навіть перевершити досягнення Spider-Man.