Игра Fortnite выйдет для Windows-устройств с ARM18.03.25
Epic Games объявила о выходе Fortnite на устройствах с Windows на архитектуре ARM. Компания сотрудничает с Qualcomm для добавления поддержки античита Easy Anti-Cheat на процессоры Snapdragon.
В последние годы на рынке появилось множество ноутбуков с чипами Snapdragon, включая модели Copilot+. Несмотря на заявления Qualcomm о высокой совместимости игр с ARM, многие кооперативные проекты требуют поддержки античита, без которой их невозможно запустить.
Epic Games объяснила, что большинство компьютерных игр компилируются для архитектуры x64, несовместимой с Windows на Snapdragon без дополнительных инструментов. Easy Anti-Cheat используется в таких играх, как Rust, Apex Legends, War Thunder и других, поэтому его поддержка на ARM-контроллерах важна для расширения игровых возможностей. Ожидается, что она станет доступна позже в этом году, но точные сроки пока не названы.
Компания Epic Games объявила о запуске мобильной версии своего магазина Epic Games Store (EGS), которая теперь доступна для устройств на iOS и Android. Магазин можно загрузить на устройства Андроид по всему миру, а для iPhone он доступен только жителям Европейского союза.
Epic Games Store на мобильных устройствах представляет собой мультиплатформенный магазин, ориентированный на игры, что позволяет расширить его охват с ПК и macOS на мобильные платформы. Разработчики мобильных игр получат те же условия распределения доходов, что и разработчики для других платформ, с разделением 88/12 в пользу разработчиков.
Epic Games также предоставила инструкции по установке мобильной версии магазина, отмечая, что процесс установки может занять много времени из-за сложных настроек, предложенных Apple и Google. В компании утверждают, что установка сопровождается длительными этапами и «экранами страха», что, по их мнению, было сделано намеренно для усложнения процесса.
С запуском мобильного Epic Games Store игра Fortnite официально вернулась на мобильные устройства через этот магазин. Игроки с Android и iOS в ЕС могут также получить доступ к Fortnite через сторонний цифровой магазин AltStore. Это первый случай, когда Fortnite стала доступна на мобильных устройствах после того, как игра была удалена из App Store и Google Play в 2020 году.
Помимо Fortnite, на мобильных устройствах стали доступны игры Fall Guys и Rocket League Sideswipe. Игры можно загрузить на устройства Android по всему миру и на iPhone в ЕС через мобильную версию EGS и AltStore. Это также первый раз, когда Fall Guys стала доступной на мобильных устройствах после её релиза в 2020 году.
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