Гра Fortnite вийде для Windows-пристроїв з ARM

Epic Games оголосила про вихід Fortnite на пристрої з Windows на архітектурі ARM. Компанія співпрацює з Qualcomm для додавання підтримки античита Easy Anti-Cheat на процесори Snapdragon.

В останні роки на ринку з’явилося безліч ноутбуків із чіпами Snapdragon, включаючи моделі Copilot+. Незважаючи на заяви Qualcomm про високу сумісність ігор з ARM, багато кооперативних проектів вимагають підтримки античита, без якої їх неможливо запустити.

Epic Games пояснила, що більшість комп’ютерних ігор компілює для архітектури x64, несумісної з Windows на Snapdragon без додаткових інструментів. Easy Anti-Cheat використовується в таких іграх як Rust, Apex Legends, War Thunder та інших, тому його підтримка на ARM-контролерах важлива для розширення ігрових можливостей. Очікується, що вона стане доступною пізніше цього року, але точних термінів поки що не названо.

Компанія Epic Games оголосила про запуск мобільної версії свого магазину Epic Games Store (EGS), яка тепер доступна для пристроїв на iOS та Android. Магазин можна завантажити на пристрої Андроїд по всьому світу, а для iPhone він доступний лише для мешканців Європейського Союзу.

Epic Games Store на мобільних пристроях є мультиплатформенним магазином, орієнтованим на ігри, що дозволяє розширити його охоплення з ПК і macOS на мобільні платформи. Розробники мобільних ігор отримають самі умови розподілу доходів, як і розробники інших платформ, з поділом 88/12 на користь розробників.

Epic Games також надала інструкції зі встановлення мобільної версії магазину, зазначаючи, що процес установки може тривати багато часу через складні налаштування, запропоновані Apple і Google. У компанії стверджують, що установка супроводжується тривалими етапами та «екранами страху», що, на їхню думку, було зроблено навмисно для ускладнення процесу.

Із запуском мобільного Epic Games Store гра Fortnite офіційно повернулася на мобільні пристрої через цей магазин. Гравці з Android та iOS в ЄС можуть також отримати доступ до Fortnite через цифровий магазин AltStore. Це перший випадок, коли Fortnite стала доступна на мобільних пристроях після того, як гра була видалена з App Store та Google Play у 2020 році.

Крім Fortnite, на мобільних пристроях стали доступні ігри Fall Guys та Rocket League Sideswipe. Ігри можна завантажити на пристрої Android по всьому світу та на iPhone в ЄС через мобільну версію EGS та AltStore. Це також вперше, коли Fall Guys стала доступною на мобільних пристроях після її релізу у 2020 році.