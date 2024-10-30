Игра Call of Duty: Black Ops 6 со старта вошла в топ-10 Steam

25 октября состоялся релиз новой части Call of Duty: Black Ops 6 на всех платформах, включая ПК. Игра собрала большую аудиторию не только среди консольных игроков, но и среди пользователей PC, попав в топ-10 самых популярных игр Steam с пиковым онлайном более 306 тысяч игроков на прошедших выходных. Хотя это общее количество включает и другие игры серии, основное внимание привлек мультиплеер и зомби-режим Black Ops 6. На старте более высокий онлайн был только у Call of Duty: Modern Warfare II в 2022 году.

Тем не менее, рейтинг игры в Steam составил лишь 58% положительных отзывов. Негатив связан с проблемами в лаунчере, разрывами соединения, которые прерывают даже сюжетную кампанию, и вылетами. Однако сама кампания получила положительные отзывы: игроки называют её одной из лучших со времён Cold War, отмечая также её длину. Мультиплеер порадовал обновлённой динамикой с добавлением прыжков, подкатов и трюков, а также продуманным дизайном сетевых карт. Зомби-режим также понравился игрокам, добавив новым впечатлений. В визуальном плане игра не продвинулась относительно предыдущих частей, однако это компенсируется низкими системными требованиями.

На Metacritic Black Ops 6 уже имеет пользовательский рейтинг 77 баллов на Xbox. Профильные издания, включая IGN, отметили сингловую кампанию и поставили игре высокие оценки, с IGN присвоив 9 баллов из 10.