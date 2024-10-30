Гра Call of Duty: Black Ops 6 зі старту увійшла до топ-10 Steam

25 жовтня відбувся випуск нової частини Call of Duty: Black Ops 6 на всіх платформах, включаючи ПК. Гра зібрала велику аудиторію не лише серед консольних гравців, а й серед користувачів PC, потрапивши до топ-10 найпопулярніших ігор Steam із піковим онлайном понад 306 тисяч гравців минулих вихідних. Хоча ця загальна кількість включає й інші ігри серії, основну увагу привернув мультиплеєр і зомбі-режим Black Ops 6. На старті вищий онлайн був тільки у Call of Duty: Modern Warfare II в 2022 році.

Проте рейтинг гри в Steam становив лише 58% позитивних відгуків. Негатив пов’язаний із проблемами у лаунчері, розривами з’єднання, які переривають навіть сюжетну кампанію, та вильотами. Однак сама кампанія отримала позитивні відгуки: гравці називають її однією з найкращих з часів Cold War, відзначаючи також її довжину. Мультиплеєр порадував оновленою динамікою з додаванням стрибків, підкатів та трюків, а також продуманим дизайном мережевих карток. Зомбі-режим також сподобався гравцям, додавши нових вражень. У візуальному плані гра не просунулась щодо попередніх частин, але це компенсується низькими системними вимогами.

На Metacritic Black Ops 6 вже має рейтинг користувача 77 балів на Xbox. Профільні видання, включаючи IGN, відзначили синглову кампанію та поставили грі високі оцінки, з IGN надавши 9 балів із 10.