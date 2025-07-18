IDC: рынок смартфонов Китая впервые упал, а Huawei снова первая18.07.25
Во втором квартале 2025 года продажи смартфонов в Китае снизились на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это первое падение за полтора года непрерывного роста. Тем не менее, именно в этот момент Huawei удалось впервые за более чем четыре года занять первое место на рынке. По данным IDC, доля компании составила 18,1 %.
Позиции в рейтинге смартфонов
За квартал Huawei отгрузила около 12,5 млн устройств, что на 3,4 % меньше, чем годом ранее. Это снижение аналитики связывают не столько с падением интереса к продукции бренда, сколько с общими трудностями отрасли. Несмотря на санкции, компании удалось сохранить устойчивость — благодаря оптимизации логистики и сильным позициям в Китае.
На втором и третьем местах — Vivo и Oppo. Xiaomi стала единственным производителем из топ-5, показавшим рост продаж, а Apple удерживает пятую позицию с долей в 13,9 %, во многом за счёт субсидируемых версий iPhone 16.
Эксперты отмечают, что Huawei делает ставку на продвижение собственной экосистемы HarmonyOS NEXT и решений в области 5G, что укрепляет её позиции на фоне замедления глобальных поставок. Для Android-производителей это тревожный сигнал — внутренняя конкуренция в Китае усиливается, и Huawei, активно сотрудничая с местными поставщиками компонентов, получает возможность диктовать условия.
Ожидается, что до конца 2025 года конкуренция сместится в сторону нишевых сегментов — складные устройства, передовые камеры, индивидуальные фишки. Vivo и Oppo уже работают над ответными шагами, а Xiaomi усиливает присутствие в бюджетной категории, делая ставку на доступность в условиях осторожного потребительского поведения.
Вопрос остаётся открытым: удержит ли Huawei лидерство, или соперники найдут способ компенсировать отставание, предлагая новые стандарты характеристик и цен.
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