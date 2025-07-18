IDC: ринок смартфонів Китаю вперше впав, а Huawei знову перша18.07.25
У другому кварталі 2025 року продаж смартфонів у Китаї знизився на 4 % порівняно з аналогічним періодом минулого року — це перше падіння за півтора роки безперервного зростання. Тим не менш, саме в цей момент Huawei вдалося вперше за більш ніж чотири роки посісти перше місце на ринку. За даними IDC, частка компанії становила 18,1%.
Позиції у рейтингу смартфонів
За квартал Huawei відвантажила близько 12,5 млн. пристроїв, що на 3,4% менше, ніж роком раніше. Це зниження аналітики пов’язують не так з падінням інтересу до продукції бренду, як із загальними труднощами галузі. Незважаючи на санкції, компанії вдалося зберегти стійкість завдяки оптимізації логістики і сильним позиціям у Китаї.
На другому та третьому місцях – Vivo та Oppo. Xiaomi стала єдиним виробником з топ-5, що показав зростання продажів, а Apple утримує п’яту позицію з часткою в 13,9%, багато в чому за рахунок версій iPhone 16, що субсидуються.
Експерти відзначають, що Huawei робить ставку на просування власної екосистеми HarmonyOS NEXT та рішень у галузі 5G, що зміцнює її позиції на тлі уповільнення глобальних постачань. Для Android-виробників це тривожний сигнал – внутрішня конкуренція в Китаї посилюється, і Huawei, активно співпрацюючи з місцевими постачальниками компонентів, отримує можливість диктувати умови.
Очікується, що до кінця 2025 року конкуренція зрушить у бік нішевих сегментів — складні пристрої, передові камери, індивідуальні фішки. Vivo і Oppo вже працюють над кроками у відповідь, а Xiaomi посилює присутність у бюджетній категорії, роблячи ставку на доступність в умовах обережної споживчої поведінки.
Питання залишається відкритим: чи утримає Huawei лідерство, чи суперники знайдуть спосіб компенсувати відставання, пропонуючи нові стандарти характеристик та цін.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50 – коли чистої продуктивності вже замало
NVIDIA представила архітектуру Blackwell яка стала основною для відеокарт GeForce RTX 50-серії. Вона дала можливість зробити ряд алгоритмів та технологій ще ефективніше. Наприклад, DLSS та Frame Generation вийшли на новий рівень, генеруючі кадри ще краще. Розповімо про оновлення детальніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
IDC: ринок смартфонів Китаю вперше впав, а Huawei знову перша Huawei IDC смартфон статистика
На другому та третьому місцях – Vivo та Oppo. Xiaomi стала єдиним виробником з топ-5, який показав зростання продажів
ШІ резюмуватиме новини Google. Сайти знову втратять трафік Google інтернет пошук
Використання ШІ вже призводить до того, що сайти недоотримують трафік, тому частина інформації з них виводиться як відповідь у результатах пошуку.
IDC: ринок смартфонів Китаю вперше впав, а Huawei знову перша
ШІ резюмуватиме новини Google. Сайти знову втратять трафік
Commodore випустила перший комп’ютер за останні 30 років
Режим енергозбереження Windows 11 стане більш адаптивним
ЄС відклала впровадження податку для компаній Apple, Google та Meta
Google об’єднує операційні системи Android та ChromeOS
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – бездротова клавіатура зі змінними перемикачами
Fractal Design випустила корпус Mid-Tower серії Epoch
E Ink і Intel випустили тачпад на електронному чорнилі для ноутбуків
Біткоїн знову б’є рекорди. Ціна криптовалюти перевищила $123 тис.
Відеокарта Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота і коштує півмільйона доларів
В Україні з’явилася організація-регулятор ШІ