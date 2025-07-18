IDC: ринок смартфонів Китаю вперше впав, а Huawei знову перша

У другому кварталі 2025 року продаж смартфонів у Китаї знизився на 4 % порівняно з аналогічним періодом минулого року — це перше падіння за півтора роки безперервного зростання. Тим не менш, саме в цей момент Huawei вдалося вперше за більш ніж чотири роки посісти перше місце на ринку. За даними IDC, частка компанії становила 18,1%.

Позиції у рейтингу смартфонів

За квартал Huawei відвантажила близько 12,5 млн. пристроїв, що на 3,4% менше, ніж роком раніше. Це зниження аналітики пов’язують не так з падінням інтересу до продукції бренду, як із загальними труднощами галузі. Незважаючи на санкції, компанії вдалося зберегти стійкість завдяки оптимізації логістики і сильним позиціям у Китаї.

На другому та третьому місцях – Vivo та Oppo. Xiaomi стала єдиним виробником з топ-5, що показав зростання продажів, а Apple утримує п’яту позицію з часткою в 13,9%, багато в чому за рахунок версій iPhone 16, що субсидуються.

Експерти відзначають, що Huawei робить ставку на просування власної екосистеми HarmonyOS NEXT та рішень у галузі 5G, що зміцнює її позиції на тлі уповільнення глобальних постачань. Для Android-виробників це тривожний сигнал – внутрішня конкуренція в Китаї посилюється, і Huawei, активно співпрацюючи з місцевими постачальниками компонентів, отримує можливість диктувати умови.

Очікується, що до кінця 2025 року конкуренція зрушить у бік нішевих сегментів — складні пристрої, передові камери, індивідуальні фішки. Vivo і Oppo вже працюють над кроками у відповідь, а Xiaomi посилює присутність у бюджетній категорії, роблячи ставку на доступність в умовах обережної споживчої поведінки.

Питання залишається відкритим: чи утримає Huawei лідерство, чи суперники знайдуть спосіб компенсувати відставання, пропонуючи нові стандарти характеристик та цін.