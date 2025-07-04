Honor Magic V5 — самый тонкий складной смартфон в мире, если не учитывать камеру04.07.25
Honor представила в Китае свой новый флагманский складной смартфон — Magic V5. Устройство сразу получило звание самого тонкого в мире среди складных моделей. Его толщина составляет всего 8,8 мм в сложенном виде (в версии цвета «Слоновая кость») и 4,1 мм в разложенном. Остальные цветовые варианты немного толще — до 9 мм в сложенном состоянии.
Honor Magic V5 оснащён двумя экранами: внутренним 7,95-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2352×2172 пикселей и частотой 120 Гц, а также внешним 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением 2376×1060 пикселей и аналогичной частотой обновления. В основе устройства лежит топовый процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ, а встроенной — от 256 ГБ до 1 ТБ в зависимости от конфигурации.
Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 5820 мАч для китайской версии и 6100 мАч для глобальной. Поддерживается как быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт, так и беспроводная на 50 Вт.
Складной смартфон Honor Magic V5 получил продвинутую систему камер: основную на 50 Мп с диафрагмой f/1.6, широкоугольную тоже на 50 Мп (f/2.0), а также телеобъектив на 64 Мп (f/2.5) с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм, AI-суперзумом и возможностью съёмки в режиме телемакро. На внешнем и внутреннем дисплеях установлены фронтальные камеры по 20 Мп.
Смартфон будет доступен в четырёх цветах — «Слоновая кость», чёрный, «Золотой рассвет» и красновато-коричневый. Стоимость устройства варьируется от 1255 до 1535 долларов США в пересчёте с юаней, в зависимости от комплектации. Глобальный релиз Honor Magic V5 ожидается в ближайшие месяцы.
Характеристики Honor Magic V5:
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Внутренний экран: 7,95″, LTPO OLED, 2352×2172 пикс., 120 Гц
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Внешний экран: 6,43″, 2376×1060 пикс., 120 Гц
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Процессор: Snapdragon 8 Elite от Qualcomm
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Память: 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти
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Аккумулятор:
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Китайская версия — 5820 мАч
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Глобальная версия — 6100 мАч
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Поддержка быстрой зарядки: 66 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная)
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Камеры Honor Magic V5:
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Основная: 50 Мп, f/1.6
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Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0
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Телеобъектив: 64 Мп, f/2.5, экв. 70 мм, поддержка AI-суперзума и телемакро
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Фронтальные камеры: по 20 Мп на каждом дисплее
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Honor Magic V5 — самый тонкий складной смартфон в мире, если не учитывать камеру Honor смартфон
Honor Magic V5 оснащён двумя экранами: внутренним 7,95-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2352×2172 и внешним 6,43-дюймовым
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