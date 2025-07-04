Honor Magic V5 – найтонший складний смартфон у світі, якщо не враховувати камеру04.07.25
Honor представила у Китаї свій новий флагманський складний смартфон – Magic V5. Пристрій одразу отримав звання найтоншого у світі серед складних моделей. Його товщина складає всього 8,8 мм у складеному вигляді (у версії кольору «Слонова кістка») та 4,1 мм у розкладеному. Інші колірні варіанти трохи товщі – до 9 мм у складеному стані.
Honor Magic V5 оснащений двома екранами: внутрішнім 7,95-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2352×2172 пікселів і частотою 120 Гц, а також зовнішнім 6,43-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2376×1060. В основі пристрою лежить топовий процесор Snapdragon 8 Elite Qualcomm. Об’єм оперативної пам’яті складає 12 або 16 ГБ, а вбудованої – від 256 ГБ до 1 ТБ, залежно від конфігурації.
Усередині встановлений акумулятор ємністю 5820 мАг для китайської версії та 6100 мАг для глобальної. Підтримується як швидке заряджання провідністю потужністю 66 Вт, так і бездротове на 50 Вт.
Складаний смартфон Honor Magic V5 отримав просунуту систему камер: основну на 50 Мп з діафрагмою f/1.6, ширококутну теж на 50 Мп (f/2.0), а також телеоб’єктив на 64 Мп (f/2.5) з еквівалентною фокусною відстанню і 70 мм, телемакро. На зовнішньому та внутрішньому дисплеях встановлені фронтальні камери по 20 Мп.
Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах – “Слонова кістка”, чорний, “Золотий світанок” і червонувато-коричневий. Вартість пристрою варіюється від 1255 до 1535 доларів США у перерахунку з юанів, залежно від комплектації. Глобальний реліз Honor Magic V5 очікується найближчими місяцями.
Характеристики Honor Magic V5:
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Внутрішній екран: 7,95″, LTPO OLED, 2352×2172 пікс., 120 Гц
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Зовнішній екран: 6,43″, 2376×1060 пікс., 120 Гц
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Процесор: Snapdragon 8 Elite від Qualcomm
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Пам’ять: 12/16 ГБ ОЗУ та 256/512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам’яті
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Акумулятор:
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Китайська версія – 5820 мАч
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Глобальна версія — 6100 мАг
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Підтримка швидкого заряджання: 66 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова)
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Камери Honor Magic V5:
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Основна: 50 Мп, f/1.6
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Ширококутна: 50 Мп, f/2.0
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Телеоб’єктив: 64 Мп, f/2.5, екв. 70 мм, підтримка AI-суперзуму та телемакро
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Фронтальні камери: по 20 Мп на кожному дисплеї
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