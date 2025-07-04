Honor Magic V5 – найтонший складний смартфон у світі, якщо не враховувати камеру

Honor представила у Китаї свій новий флагманський складний смартфон – Magic V5. Пристрій одразу отримав звання найтоншого у світі серед складних моделей. Його товщина складає всього 8,8 мм у складеному вигляді (у версії кольору «Слонова кістка») та 4,1 мм у розкладеному. Інші колірні варіанти трохи товщі – до 9 мм у складеному стані.

Honor Magic V5 оснащений двома екранами: внутрішнім 7,95-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2352×2172 пікселів і частотою 120 Гц, а також зовнішнім 6,43-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2376×1060. В основі пристрою лежить топовий процесор Snapdragon 8 Elite Qualcomm. Об’єм оперативної пам’яті складає 12 або 16 ГБ, а вбудованої – від 256 ГБ до 1 ТБ, залежно від конфігурації.

Усередині встановлений акумулятор ємністю 5820 мАг для китайської версії та 6100 мАг для глобальної. Підтримується як швидке заряджання провідністю потужністю 66 Вт, так і бездротове на 50 Вт.

Складаний смартфон Honor Magic V5 отримав просунуту систему камер: основну на 50 Мп з діафрагмою f/1.6, ширококутну теж на 50 Мп (f/2.0), а також телеоб’єктив на 64 Мп (f/2.5) з еквівалентною фокусною відстанню і 70 мм, телемакро. На зовнішньому та внутрішньому дисплеях встановлені фронтальні камери по 20 Мп.

Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах – “Слонова кістка”, чорний, “Золотий світанок” і червонувато-коричневий. Вартість пристрою варіюється від 1255 до 1535 доларів США у перерахунку з юанів, залежно від комплектації. Глобальний реліз Honor Magic V5 очікується найближчими місяцями.



Характеристики Honor Magic V5:

Внутрішній екран: 7,95″, LTPO OLED, 2352×2172 пікс., 120 Гц

Зовнішній екран: 6,43″, 2376×1060 пікс., 120 Гц

Процесор: Snapdragon 8 Elite від Qualcomm

Пам’ять: 12/16 ГБ ОЗУ та 256/512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам’яті

Акумулятор: Китайська версія – 5820 мАч Глобальна версія — 6100 мАг Підтримка швидкого заряджання: 66 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова)



Камери Honor Magic V5:

Основна: 50 Мп, f/1.6

Ширококутна: 50 Мп, f/2.0

Телеоб’єктив: 64 Мп, f/2.5, екв. 70 мм, підтримка AI-суперзуму та телемакро

Фронтальні камери: по 20 Мп на кожному дисплеї