Honda Prelude выйдет в 2025 году как двух-моторный гибрид25.12.24
Honda подтвердила, что новое купе Prelude появится на американском рынке к концу 2025 года. Автомобиль получит двухмоторную гибридную систему, аналогичную используемой в моделях Civic и Accord. Концепт модели был представлен на выставках «Japan Mobility Show 2023» и «Los Angeles Auto Show 2023». Ожидается, что серийная версия Honda Prelude 2026 модельного года будет близка к концепту по дизайну.
Вероятно, автомобиль будет базироваться на платформе Civic Hybrid, что сделает его одним из немногих двухдверных автомобилей на рынке США. Prelude станет первой моделью Honda с режимом работы трансмиссии «S+ Shift», созданным на основе технологии Linear Shift Control для CVT, но адаптированным для гибридных установок.
Пока не уточняется, где будет производиться Prelude и какой будет его стоимость. Однако благодаря ажиотажу вокруг возвращения спортивных моделей, таких как Acura Integra, новое гибридное купе имеет потенциал вернуть популярность двухдверным автомобилям среди поклонников бренда.
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