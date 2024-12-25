Honda Prelude вийде в 2025 році як двомоторний гібрид25.12.24
Honda підтвердила, що нове купе Prelude з’явиться на американському ринку до кінця 2025 року. Автомобіль отримає двомоторну гібридну систему, аналогічну використовуваної в моделях Civic та Accord. Концепт моделі був представлений на виставках “Japan Mobility Show 2023” та “Los Angeles Auto Show 2023”. Очікується, що серійна версія Honda Prelude 2026 модельного року буде близька до концепту дизайну.
Ймовірно, автомобіль базуватиметься на платформі Civic Hybrid, що зробить його одним із небагатьох дводверних автомобілів на ринку США. Prelude стане першою моделлю Honda з режимом роботи трансмісії S+ Shift, створеним на основі технології Linear Shift Control для CVT, але адаптованим для гібридних установок.
Поки не уточнюється, де буде проводитись Prelude і якою буде його вартість. Однак завдяки ажіотажу довкола повернення спортивних моделей, таких як Acura Integra, нове гібридне купе має потенціал повернути популярність дводверним автомобілям серед шанувальників бренду.
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