Honda и Nissan будут разрабатывать ПО для автомобилей20.07.25
Японские автопроизводители Honda и Nissan объявили о сотрудничестве по разработке совместной платформы программного обеспечения и аппаратных компонентов для будущих автомобилей. Цель — создать единую архитектуру, которая обеспечит не только обновления и новые функции по подписке, но и стандартизацию ключевых элементов, таких как полупроводники и электромоторы, что позволит существенно снизить затраты.
Что известно
Ранее в этом году планы по слиянию компаний не состоялись, однако вместо этого бренды выбрали более прагматичный путь — совместную работу в области ПО. По данным Nikkei Asia, инженеры Honda и Nissan с августа 2024 года совместно разрабатывают мультимедийную и программную платформу, которая станет основой новых моделей к концу десятилетия. Помимо софта, планируется унификация аппаратной базы — от чипов до электродвигателей.
Создание собственного программного обеспечения даст производителям полный контроль над экосистемой и доступ к данным об эксплуатации автомобилей, в отличие от решений сторонних поставщиков, ограничивающих обмен информацией. Это особенно важно для эры программно-ориентированных транспортных средств.
Финансовые и стратегические аспекты
Проект требует значительных инвестиций — они могут превысить 10 миллиардов долларов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе компании рассчитывают компенсировать расходы за счёт продажи новых функций и обновлений уже после покупки автомобиля.
В настоящее время Honda и Nissan продолжают разрабатывать отдельные программные платформы, которые выйдут уже в 2025 году. В дальнейшем они планируют объединить их под единой архитектурой, сохранив уникальный дизайн пользовательского интерфейса для каждого бренда.
Такой шаг обусловлен усилением конкуренции с китайскими производителями, которые уже предлагают продвинутые цифровые решения даже в бюджетных сегментах. Японские компании стремятся создать гибкие и интеллектуальные платформы, соответствующие современным ожиданиям пользователей.
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