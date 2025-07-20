Honda та Nissan будуть розробляти ПЗ для автомобілів

Японські автовиробники Honda і Nissan оголосили про співпрацю з розробки спільної платформи програмного забезпечення та апаратних компонентів для майбутніх автомобілів.

Що відомо

Раніше цього року плани злиття компаній не відбулися, проте натомість бренді вибрали більш прагматичний шлях – спільну роботу в області ПЗ. чіпів до електродвигунів.

Створення власного програмного забезпечення дасть виробникам повний контроль за екосистемою та доступ до даних про експлуатацію автомобілів, на відміну від рішень сторонніх постачальників, що обмежують обмін інформацією.

Фінансові та стратегічні аспекти

Проект потребує значних інвестицій — вони можуть перевищити 10 мільярдів доларів. Однак у довгостроковій перспективі компанії розраховують компенсувати витрати за рахунок продажу нових функцій та оновлення вже після купівлі автомобіля.

В даний час Honda і Nissan продовжують розробляти окремі програмні платформи, які вийдуть вже у 2025 році.

Такий крок зумовлений посиленням конкуренції з китайськими виробниками, які вже пропонують просунуті цифрові рішення навіть у бюджетних сегментах.