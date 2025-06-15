Холодильниками Samsung можно будет управлять зарегистрированным голосом

Компания Samsung представила новую функцию для своих умных холодильников — Voice ID, которая позволяет системе распознавать голоса разных пользователей и отображать персонализированную информацию на экране в зависимости от того, кто говорит.

Как это работает

Функция использует голосового помощника Bixby, который теперь способен распознавать несколько голосов, зарегистрированных либо на самом холодильнике, либо на мобильных устройствах Galaxy. После распознавания система автоматически переключается на индивидуальную учётную запись Samsung, что позволяет:

управлять личными календарями или галереями;

просматривать персонализированный контент;

выполнять голосовые команды от имени конкретного пользователя.

Дополнительные возможности Voice ID

Поиск смартфона: можно включить будильник на телефоне даже в беззвучном режиме — прямо с холодильника.

Поддержка для слабовидящих пользователей: если у владельца смартфона Galaxy активированы спецрежимы (например, инверсия цветов или оттенки серого), холодильник автоматически синхронизирует отображение в соответствии с этими настройками.

Помимо голосового вызова и нажатия кнопки, теперь Bixby можно активировать двойным касанием по экрану, даже если он выключен. Это упростит взаимодействие с системой в повседневном использовании.

Обновление в первую очередь получат холодильники серии Samsung Bespoke AI с AI Family Hub, выпущенные в 2025 году. Позже Samsung начнёт распространять функцию и на устройства с меньшими дисплеями AI Home.