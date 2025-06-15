Холодильниками Samsung можна буде керувати зареєстрованим голосом

Компанія Samsung представила нову функцію для своїх розумних холодильників – Voice ID, яка дозволяє системі розпізнавати голоси різних користувачів та відображати персональну інформацію на екрані в залежності від того, хто говорить.

Як це працює

Функція використовує голосового помічника Bixby, який тепер здатний розпізнавати кілька голосів, зареєстрованих або на холодильнику, або на мобільних пристроях Galaxy. Після розпізнавання система автоматично перемикається на індивідуальний обліковий запис Samsung, що дозволяє:

керувати особистими календарями або галереями;

переглядати персональний контент;

виконувати голосові команди від імені конкретного користувача.

Додаткові можливості Voice ID

Пошук смартфона: можна увімкнути будильник на телефоні навіть у беззвучному режимі — прямо з холодильника.

Підтримка для людей з вадами зору: якщо у власника смартфона Galaxy активовані спецрежими (наприклад, інверсія кольорів або відтінки сірого), холодильник автоматично синхронізує відображення відповідно до цих налаштувань.

Крім голосового дзвінка та натискання кнопки, Bixby можна активувати подвійним торканням по екрану, навіть якщо він вимкнений. Це спростить взаємодію Космосу з системою у повсякденному використанні.

Оновлення в першу чергу отримають холодильники серії Samsung Bespoke AI із AI Family Hub, випущені в 2025 році. Пізніше Samsung почне розповсюджувати функцію на пристрої з меншими дисплеями AI Home.