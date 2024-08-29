HMD Barbie Phone — раскладушка с двумя экранами и программами рекомендаций по уходу за собой29.08.24
«Что бы вы сейчас ни делали, немедленно отложите и приготовьтесь наслаждаться жизнью в моменте, ведь раскладной HMD Barbie — уже здесь!». Так начинается релиз для украинской прессы. Ок, отряхнем пыль, подметем стекло, дернем генератор и попробуем вспомнить как наслаждаться жизнью.
Компания HMD сообщила о том что официально представила раскладной телефон в стиле Барби под названием HMD Barbie Phone в партнерстве с Mattel. Устройство имеет яркий розовый дизайн в розовых цветах. Телефон оснащен съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч, розовым кабелем USB-C, а также комплектом аксессуаров, включающим две сменные задние крышки, ремешок с бусинами, подвески и наклейки Барби.
Основной дисплей устройства имеет диагональ 2,8 дюйма, а дополнительный внешний экран — 1,77 дюйма. Внутри HMD Barbie Phone установлен процессор Unisoc T107, 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенного хранилища с возможностью расширения до 32 ГБ с помощью карты microSD. Телефон также оснащен VGA-камерой, Bluetooth 5, разъемом для наушников 3,5 мм и портом USB-C для зарядки и передачи данных.
HMD Barbie Phone работает на операционной системе S30+ на большинстве рынков, с запланированным выпуском версии с KaiOS для США в октябре. Телефон поддерживает приложения цифрового благополучия и включает такие приложения, как Barbie Meditation и напоминания об уходе за собой. Стоимость устройства составляет $129, €129 или £99.
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