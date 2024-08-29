HMD Barbie Phone – розкладачка з двома екранами та програмами рекомендацій щодо догляду за собою29.08.24
“Що б ви зараз не робили, негайно відкладіть і приготуйтеся насолоджуватися життям у моменті, адже розкладний HMD Barbie – вже тут!”. Так розпочинається реліз для української преси. Ок, обтрусимо пил, підмітимо скло, смикнемо генератор і спробуємо згадати як насолоджуватися життям.
Компанія HMD повідомила про те, що офіційно представила розкладний телефон у стилі Барбі під назвою HMD Barbie Phone у партнерстві з Mattel. Пристрій має яскравий рожевий дизайн у рожевих кольорах. Телефон оснащений знімним акумулятором ємністю 1450 мАч, рожевим кабелем USB-C, а також комплектом аксесуарів, що включає дві змінні задні кришки, ремінець з намистинами, підвіски та наклейки Барбі.
Основний дисплей пристрою має діагональ 2,8 дюйми, а додатковий зовнішній екран – 1,77 дюйми. Усередині HMD Barbie Phone встановлений процесор Unisoc T107, 64 МБ оперативної пам’яті та 128 МБ вбудованого сховища з можливістю розширення до 32 ГБ за допомогою картки microSD. Телефон також оснащений VGA-камерою, Bluetooth 5, роз’ємом для навушників 3,5 мм і портом USB-C для заряджання та передачі даних.
HMD Barbie Phone працює на операційній системі S30+ на більшості ринків із запланованим випуском версії з KaiOS для США в жовтні. Телефон підтримує програми цифрового благополуччя та включає такі програми, як Barbie Meditation та нагадування про догляд за собою. Вартість пристрою складає $129, €129 або £99.
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