Хакеры украли и выложили в доступ 2,9 миллиарда записей National Public Data09.08.24
Недавно произошла одна из крупнейших утечек данных, которая потрясла интернет-сообщество. Хакер, действующий под псевдонимом «Fenice», выложил на платформе Breach Forums 2,9 миллиарда записей, украденных у компании National Public Data. Компания предоставляет услуги по проверке криминальных записей и других публичных сведений, и утечка включает в себя огромное количество личной информации американцев, таких как полные имена, адреса, города, штаты, почтовые коды и номера социального страхования (SSN).
Общий объем утекших данных составляет 277 ГБ. Эти данные представляют значительный риск для безопасности, так как могут быть использованы для кражи личных данных, открытия фальшивых кредитных счетов, получения займов и даже подачи ложных налоговых деклараций. Утечка произошла в апреле 2024 года, и хакерская группа USDoD первоначально пыталась продать эти данные за 3,5 миллиона долларов.
Компания Jerico Pictures, которая владеет National Public Data, в настоящее время сталкивается с судебными исками, связанными с недостаточной защитой данных своих клиентов. National Public Data пока не выпустила официального заявления по поводу этого инцидента, но последствия утечки могут быть значительными, как для компании, так и для миллионов людей, чьи данные оказались под угрозой.
National Public Data – это поставщик публичных данных, специализирующийся на проверке репутации и предотвращении мошенничества. Компания получает информацию из различных публичных баз данных, судебных протоколов, государственных и национальных баз данных и других хранилищ.
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