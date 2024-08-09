Хакери вкрали та виклали у доступ 2,9 мільярда записів National Public Data09.08.24
Нещодавно відбувся один із найбільших витоків даних, який потряс інтернет-спільноту. Хакер, що діє під псевдонімом Fenice, виклав на платформі Breach Forums 2,9 мільярда записів, вкрадених у компанії National Public Data. Компанія надає послуги з перевірки кримінальних записів та інших публічних відомостей, і витік включає величезну кількість особистої інформації американців, таких як повні імена, адреси, міста, штати, поштові коди та номери соціального страхування (SSN).
Загальний обсяг даних, що втекли, становить 277 ГБ. Ці дані становлять значний ризик безпеки, оскільки можуть бути використані для крадіжки особистих даних, відкриття фальшивих кредитних рахунків, отримання позик і навіть подання неправдивих податкових декларацій. Витік стався у квітні 2024 року, і хакерська група USDoD спочатку намагалася продати ці дані за 3,5 мільйона доларів.
Компанія Jerico Pictures, яка володіє National Public Data, зараз стикається з судовими позовами, пов’язаними з недостатнім захистом даних своїх клієнтів. National Public Data поки не випустила офіційної заяви з приводу цього інциденту, але наслідки витоку можуть бути значними як для компанії, так і для мільйонів людей, чиї дані опинилися під загрозою.
National Public Data – це постачальник публічних даних, що спеціалізується на перевірці репутації та запобіганні шахрайству. Компанія отримує інформацію з різних публічних баз даних, судових протоколів, державних та національних баз даних та інших сховищ.
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Хакери вкрали та виклали у доступ 2,9 мільярда записів National Public Dataбезпека події у світі хакер
Витік з National Public Data включає величезну кількість особистої інформації американців, таких як повні імена, адреси, міста, штати, поштові коди та номери соціального страхування (SSN).
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