Хакеры россии взломали 10 000 камер для шпионажа за поставками в Украину23.05.25
Британская The Guardian сообщила о крупной кибератаке, за которой стоит российское ГРУ, а именно подразделение 26165 — более известное как APT28 или Fancy Bear. Согласно данным британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и союзников, хакеры получили однократный доступ к изображениям с 10 000 камер видеонаблюдения, установленных на пограничных переходах, железнодорожных узлах и военных объектах в Украине, а также Польше, Румынии, Словакии и Венгрии.
Что произошло
Хакеры использовали камеры для разовой фиксации обстановки — получали «снимки момента», а не постоянную трансляцию. Тем не менее, этого оказалось достаточно для анализа маршрутов поставок вооружения и гуманитарной помощи в Украину.
Вот как распределялись точки доступа:
- 80% камер — в Украине (~8000 устройств)
- 10% — в Румынии (~1000)
- 4% — в Польше (~400)
- 2,8% — в Венгрии (~280)
- 1,7% — в Словакии (~170)
- ~150 камер — география не установлена
APT28 уже фигурировала в расследованиях о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году, а также в утечке данных Всемирного антидопингового агентства. Но нынешняя операция — одна из самых широкомасштабных и технически сложных, направленных на тылы поддержки Украины.
Методы атаки
Камеры — лишь часть схемы. В операции также использовались:
- фишинговые письма с сомнительным контентом (в том числе для взрослых)
- поддельные профили госслужащих
- голосовые звонки с имитацией официальных лиц
- попытки похитить логистические документы: манифесты, графики движения поездов и маршруты поставок
США, Великобритания, Германия и Франция выпустили совместное заявление, осуждающее действия России и призывающее усилить киберзащиту критической инфраструктуры. Представитель NCSC Пол Чичестер заявил, что действия APT28 «представляют серьёзную угрозу» для организаций, оказывающих помощь Украине.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют следующие меры:
- включение многофакторной аутентификации
- сегментация сетей видеонаблюдения
- обновление прошивок IP-камер
- блокировка VPN-доступа с неизвестных адресов
- мониторинг запросов через RTSP (протокол потоковой передачи видео)
Особое внимание стоит уделить защите протокола RTSP, который часто используется в IP-камерах и позволяет удалённо управлять потоками — именно через него могла осуществляться фиксация снимков.
Атака подтверждает, что кибервойна остаётся важнейшим инструментом давления со стороны РФ. На этот раз её целью стали не боевые подразделения, а логистика — жизненно важный канал, от которого зависит устойчивость обороны Украины.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Расскажем подробнее.
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Хакеры россии взломали 10 000 камер для шпионажа за поставками в Украину война события в Украине хакер
Согласно данным британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и союзников, хакеры получили однократный доступ к изображениям с 10 000 камер видеонаблюдения
Ноутбук Razer Blade 14 стал легче и тоньше, получив GeForce RTX 5060 и 5070 Razer ноутбук
Razer Blade 14 2025 получил обновлённую аппаратную платформу, включая видеокарты NVIDIA RTX 5060 или 5070 и процессор AMD Ryzen 9 AI 365
Porsche Boxster и Cayman будут выпускаться только в электро-версиях
Asus показала док-станцию ROG XG Station 3 для видеокарт — производительность близкая к полной
Acer Predator Helios 18 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080 уже в Украине. Цена — 290 000 грн
Наушники Oppo Enco Clip весом менее 6 г имеют 42 часа автономнсоти
Bitcoin снова побил рекорд — стоимость превысила $111 000
Fractal Design выпускает корпуса Meshify 3 и Meshify 3 XL
Nvidia показала новые решения для центров обработки данных
Doom: The Dark Ages установила рекорд серии за первую неделю
Google обогнала IBM по количеству патентов в области ИИ