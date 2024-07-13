Google запустил в Украине Центр прозрачности со всей информацией о политиках компании

Google запустил в Украине сайт Центр прозрачности (Transparency Center), который станет хабом для всей информации о политике компании. И нет, деталей о поисковых алгоритмах и советах что сделать чтобы поднять авторитет сайта в поиске, там нет.

Ежедневно миллиарды людей обращаются к Google за доступом к достоверной информации и контенту, и компания серьезно относится к этой ответственности. Правила пользования, правила использования продуктов, политики для разработчиков и правила сообщества существуют для обеспечения безопасности пользователей, при этом Google выполняет свою миссию по обеспечению всеобщего доступа к информации.

Сегодня в Украине заработал сайт Центр прозрачности, где собрана вся информация о политиках компании, включая:

Процесс разработки политик.

Правила относительно продуктов и услуг.

Инструменты для отчетности и обжалования.

Отчеты о прозрачности.

Принципы конфиденциальности и искусственного интеллекта Google.

С помощью Центра прозрачности пользователи могут легко находить информацию о политике компании, узнавать, как она создается и обеспечивается, сообщать о нарушениях и исследовать постоянную приверженность Google к прозрачности.

Ландшафт онлайн-угроз постоянно меняется, и политики Google также эволюционируют, чтобы предотвратить злоупотребления на платформах. Политики использования продуктов различаются, и Google адаптирует их к каждой платформе, стремясь создать безопасный и позитивный опыт для всех. В Центре прозрачности можно узнать о процессе разработки политик, их применении и просмотреть каждую политику по продуктам и услугам.

Некоторые из важнейших руководящих принципов компании также доступны для просмотра, включая принципы искусственного интеллекта Google, впервые представленные в 2018 году. Предоставляя доступ к политике и принципам, Google стремится сделать условия, правила и инструкции понятными для пользователей, разработчиков и создателей.

Отчеты о прозрачности впервые были опубликованы Гугл более десяти лет назад, демонстрируя влияние государственной политики на доступ к информации и способствуя обсуждению свободного потока информации в Интернете. В Центре прозрачности можно узнать больше о предыстории отчетов о прозрачности, применении политики к различным продуктам и просмотреть их полностью.

Центр прозрачности включает специальную страницу для отчетности и подачи жалоб через несколько сервисов Google. Процесс обжалования направлен на обеспечение надлежащей правовой процедуры, эффективности и прозрачности для пользователей, оспаривающих решения компании.