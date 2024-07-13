Google запустив в Україні Центр прозорості з усією інформацією про політики компанії

Google запустив в Україні сайт Центр прозорості (Transparency Center), який стане хабом для всієї інформації про політику компанії. І ні, деталей про пошукові алгоритми та поради що зробити, щоб підняти авторитет сайту в пошуку, там немає.

Щодня мільярди людей звертаються до Google за доступом до достовірної інформації та контенту, і компанія серйозно ставиться до цієї відповідальності. Правила користування, правила використання продуктів, політики розробників та правила спільноти існують для забезпечення безпеки користувачів, при цьому Google виконує свою місію щодо забезпечення загального доступу до інформації.

Сьогодні в Україні запрацював сайт Центр прозорості, де зібрано всю інформацію про політиків компанії, включаючи:

Процес розробки політик.

Правила щодо продуктів та послуг.

Інструменти для звітування та оскарження.

Звіти про прозорість.

Принципи конфіденційності та штучного інтелекту Google.

За допомогою Центру прозорості користувачі можуть легко знаходити інформацію про політику компанії, дізнаватися, як вона створюється та забезпечується, повідомляти про порушення та досліджувати постійну відданість Google до прозорості.

Ландшафт онлайн-загроз постійно змінюється, і політики Google також еволюціонують, щоб запобігти зловживанням на платформах. Політики використання продуктів різняться, і Google адаптує їх до кожної платформи, прагнучи створити безпечний та позитивний досвід для всіх. У Центрі прозорості можна дізнатися про процес розробки політик, їх застосування та переглянути кожну політику щодо продуктів та послуг.

Деякі з найважливіших керівних принципів компанії також доступні для перегляду, включаючи принципи штучного інтелекту Google, які вперше представлені в 2018 році. Надаючи доступ до політики та принципів, Google прагне зробити умови, правила та інструкції зрозумілими для користувачів, розробників та творців.

Звіти про прозорість вперше було опубліковано Google понад десять років тому, демонструючи вплив державної політики на доступ до інформації та сприяючи обговоренню вільного потоку інформації в Інтернеті. У Центрі прозорості можна дізнатися більше про передісторію звітів про прозорість, застосування політики до різних продуктів та переглянути їх повністю.

Центр прозорості включає спеціальну сторінку для звітування та подання скарг через кілька сервісів Google. Процес оскарження спрямований на забезпечення належної правової процедури, ефективності та прозорості для користувачів, які заперечують рішення компанії.