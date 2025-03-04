Google упростит удаление личной информации из поиска

Компания Google объявила о новых возможностях, которые позволят пользователям быстрее удалять нежелательные личные данные поисковой выдачи.

Теперь, нажав на три точки рядом с результатом поиска, можно запросить его удаление через обновленный интерфейс. Доступны три варианта:

«Это содержит мою личную информацию» – для удаления телефонных номеров, email, домашних адресов, финансовых данных и т.д.

«У меня есть юридический запрос на удаление» — если контент нарушает политику Google.

«Эта информация устарела, и я хочу обновить ее» — если веб-страница уже изменилась, но в поиске еще отображается старая версия.

Также обновлена ​​функция «Результаты о вас», которая автоматически ищет личную информацию, например номер телефона или адрес, и предлагает инструменты для ее удаления.

Когда нововведение станет доступным для всех, Google не уточняет. Проверить его наличие можно в настройках аккаунта.