Google упростит удаление личной информации из поиска04.03.25
Компания Google объявила о новых возможностях, которые позволят пользователям быстрее удалять нежелательные личные данные поисковой выдачи.
Теперь, нажав на три точки рядом с результатом поиска, можно запросить его удаление через обновленный интерфейс. Доступны три варианта:
- «Это содержит мою личную информацию» – для удаления телефонных номеров, email, домашних адресов, финансовых данных и т.д.
- «У меня есть юридический запрос на удаление» — если контент нарушает политику Google.
- «Эта информация устарела, и я хочу обновить ее» — если веб-страница уже изменилась, но в поиске еще отображается старая версия.
Также обновлена функция «Результаты о вас», которая автоматически ищет личную информацию, например номер телефона или адрес, и предлагает инструменты для ее удаления.
Когда нововведение станет доступным для всех, Google не уточняет. Проверить его наличие можно в настройках аккаунта.
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