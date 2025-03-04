Google спростить видалення особистої інформації з пошуку

Компанія Google оголосила про нові можливості, які дозволять користувачам швидше видаляти небажані особисті дані пошукової видачі.

Тепер, натиснувши три точки поруч із результатом пошуку, можна запросити його видалення через оновлений інтерфейс. Доступні три варіанти:

“Це містить мою особисту інформацію” – для видалення телефонних номерів, email, домашніх адрес, фінансових даних тощо

“Я маю юридичний запит на видалення” – якщо контент порушує політику Google.

“Ця інформація застаріла, і я хочу оновити її” – якщо веб-сторінка вже змінилася, але в пошуку ще відображається стара версія.

Також оновлено функцію “Результати про вас”, яка автоматично шукає особисту інформацію, наприклад номер телефону або адресу, та пропонує інструменти для її видалення.

Коли новина стане доступною для всіх, Google не уточнює. Перевірити його наявність можна у налаштуваннях облікового запису.