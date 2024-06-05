Google представила в Украине платформу «Безопасность детей в Интернете»05.06.24
Безопасность детей в Интернете – очередная информационная платформа от Google, которая поможет сделать Интернет безопасным и комфортным пространством для молодого поколения.
- информацию об основах цифрового гражданства и безопасности, адаптированную для детей всех возрастов, советы о том, как научить детей делиться информацией онлайн ответственно,
- разговаривать вежливо и защищать свою конфиденциальность,
- инструменты и ресурсы, которые помогут родителям и учителям начать разговор с детьми о безопасности в Интернете.
Среди нового контента на сайте представлено «Руководство по Family Link для родителей», которое поможет установить основные правила использования цифровых устройств для вашей семьи.
Онлайн-игра «Interland: Безопасность детей в Интернете» – предназначена для того, чтобы помочь детям приобрести важные навыки, которые будут гарантировать их безопасность в Интернете и помогут им стать ответственными цифровыми гражданами. Игра доступна онлайн и не требует загрузки или регистрации, и в нее можно играть на любом устройстве и где угодно.
Руководство по безопасности детей в Интернете – знакомит детей с основами цифрового гражданства и безопасности, чтобы помочь им исследовать онлайн мир уверенно.
Пособие включает пять основных тем по цифровому гражданству и безопасности:
- Делись с осмотрительностью. Цифровой след и ответственное общение.
- Не дай себя обмануть. Фишинг, мошенничество и надежные источники.
- Береги свои тайны. Безопасность в Интернете и паролях.
- Круто быть дружелюбным! Борьба с негативным поведением в Интернете.
- Сомневаешься? Спроси! Сомнительный контент и сценарии.
Руководство по медиаграмотности для подростков – основной целью руководства является формирование основ медиаграмотности, чтобы подростки могли стать уверенными пользователями Интернета, способными критически оценивать информацию и ответственно делиться ею онлайн. Пособие состоит из пяти уроков, каждый из которых включает определенный ключевой аспект цифрового гражданства.
Google Украина реализует этот проект с поддержкой Министерства образования и науки Украины и ОО «Смарт образование». Все учебные материалы разработаны совместно с партнерами-специалистами по онлайн-безопасности – Internet Keep Safe Coalition, Connect Safety и Family Online Safety Institute, чтобы быть уверенными, что информация будет действительно полезна для семей и учителей.
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