Google представила в Україні платформу “Безпека дітей в Інтернет”

“Безпека дітей в Інтернеті” – чергова інформаційна платформа від Google, яка допоможе зробити Інтернет безпечним і комфортним простором для молодого покоління.

інформацію про основи цифрового громадянства та безпеки, адаптовану для дітей різного віку, поради про те, як навчити дітей ділитися інформацією онлайн відповідально,

розмовляти ввічливо та захищати свою конфіденційність,

інструменти та ресурси, які допоможуть батькам та вчителям розпочати розмову з дітьми про безпеку в Інтернеті.

Серед нового контенту на сайті представлено «Посібник із Family Link для батьків», яке допоможе встановити основні правила використання цифрових пристроїв для вашої родини.

Онлайн-гра “Interland: Безпека дітей в Інтернеті” – призначена для того, щоб допомогти дітям набути важливих навичок, які гарантуватимуть їхню безпеку в Інтернеті та допоможуть їм стати відповідальними цифровими громадянами. Гра доступна онлайн і не вимагає завантаження або реєстрації, і в неї можна грати на будь-якому пристрої та будь-де.

Посібник з безпеки дітей в Інтернеті – знайомить дітей з основами цифрового громадянства та безпеки, щоб допомогти їм дослідити онлайн-світ упевнено.

Посібник включає п’ять фундаментальних тем з цифрового громадянства та безпеки:

Ділися з обачністю. Цифровий слід та відповідальне спілкування.

Не дай себе обдурити. Фішинг, шахрайство та надійні джерела.

Бережи свої таємниці. Безпека в Інтернеті та паролях.

Круто бути доброзичливим! Боротьба з негативною поведінкою в Інтернеті.

Сомніваєшся? Запитай! Сумнівний контент та сценарії.

Посібник із медіаграмотності для підлітків – основною метою керівництва є формування основ медіаграмотності, щоб підлітки могли стати впевненими користувачами Інтернету, здатними критично оцінювати інформацію та відповідально ділитися нею онлайн. Посібник складається з п’яти уроків, кожен із яких включає певний ключовий аспект цифрового громадянства.

Google Україна реалізує цей проект за підтримки Міністерства освіти і науки України та ГО “Смарт освіта”. Всі навчальні матеріали розроблені спільно з партнерами-фахівцями з онлайн-безпеки – Internet Keep Safe Coalition, Connect Safety та Family Online Safety Institute, щоб бути впевненими, що інформація буде справді корисною для сімей та вчителів.