Google Photos стало 10-м приложением Google которое скачали 10 миллиардов раз в Google Play

Google Photos достиг отметки в 10 миллиардов загрузок в Google Play. С момента своего запуска в 2015 году приложение завоевало популярность благодаря удобному интерфейсу, широкому спектру функций и интеграции с экосистемой Google.

Основные функции Google Photos включают:

Автоматическое резервное копирование фотографий и видео

Поиск изображений по тексту, местоположению и другим критериям

Редактирование и совершенствование фотографий

Создание фотокниг и слайд-шоу

Обмен фотографиями с друзьями и семьей

Включение Google Photos в стандартное программное обеспечение многих Android-устройств способствовало его распространению, значительно упростив процесс резервного копирования и доступа к фотографиям для миллионов пользователей.

Несмотря на изменения в политике хранения бесплатных копий, вступившие в силу в 2021 году, Google Photos остается популярным благодаря своим уникальным возможностям и большому объему бесплатного хранилища (15 ГБ).

Google Photos стал 10-м приложением от Google, достигшим миллиардного рубежа загрузок, присоединившись к таким сервисам, как Chrome, Gmail, YouTube и другие.