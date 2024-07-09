Google Photos стало 10-м приложением Google которое скачали 10 миллиардов раз в Google Play09.07.24
Google Photos достиг отметки в 10 миллиардов загрузок в Google Play. С момента своего запуска в 2015 году приложение завоевало популярность благодаря удобному интерфейсу, широкому спектру функций и интеграции с экосистемой Google.
Основные функции Google Photos включают:
- Автоматическое резервное копирование фотографий и видео
- Поиск изображений по тексту, местоположению и другим критериям
- Редактирование и совершенствование фотографий
- Создание фотокниг и слайд-шоу
- Обмен фотографиями с друзьями и семьей
Включение Google Photos в стандартное программное обеспечение многих Android-устройств способствовало его распространению, значительно упростив процесс резервного копирования и доступа к фотографиям для миллионов пользователей.
Несмотря на изменения в политике хранения бесплатных копий, вступившие в силу в 2021 году, Google Photos остается популярным благодаря своим уникальным возможностям и большому объему бесплатного хранилища (15 ГБ).
Google Photos стал 10-м приложением от Google, достигшим миллиардного рубежа загрузок, присоединившись к таким сервисам, как Chrome, Gmail, YouTube и другие.
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