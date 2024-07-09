Google Photos стало 10-м додатком Google, який скачали 10 мільярдів разів у Google Play

Google Photos досяг позначки 10 мільярдів завантажень у Google Play. З моменту свого запуску в 2015 році програма завоювала популярність завдяки зручному інтерфейсу, широкому спектру функцій та інтеграції з екосистемою Google.

Основні функції Google Photos включають:

Автоматичне резервне копіювання фотографій та відео

Пошук зображень за текстом, розташуванням та іншими критеріями

Редагування та вдосконалення фотографій

Створення фотокниг та слайд-шоу

Обмін фотографіями з друзями та сім’єю

Включення Google Photos до стандартного програмного забезпечення багатьох Android-пристроїв сприяло його поширенню, значно спростивши процес резервного копіювання та доступу до фотографій для мільйонів користувачів.

Незважаючи на зміни в політиці зберігання безкоштовних копій, що набули чинності в 2021 році, Google Photos залишається популярним завдяки своїм унікальним можливостям та великому об’єму безкоштовного сховища (15 ГБ).

Google Photos став 10-м додатком від Google, що досяг мільярдного рубежу завантажень, приєднавшись до таких сервісів, як Chrome, Gmail, YouTube та інші.