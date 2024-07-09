Google Photos стало 10-м додатком Google, який скачали 10 мільярдів разів у Google Play09.07.24
Google Photos досяг позначки 10 мільярдів завантажень у Google Play. З моменту свого запуску в 2015 році програма завоювала популярність завдяки зручному інтерфейсу, широкому спектру функцій та інтеграції з екосистемою Google.
Основні функції Google Photos включають:
- Автоматичне резервне копіювання фотографій та відео
- Пошук зображень за текстом, розташуванням та іншими критеріями
- Редагування та вдосконалення фотографій
- Створення фотокниг та слайд-шоу
- Обмін фотографіями з друзями та сім’єю
Включення Google Photos до стандартного програмного забезпечення багатьох Android-пристроїв сприяло його поширенню, значно спростивши процес резервного копіювання та доступу до фотографій для мільйонів користувачів.
Незважаючи на зміни в політиці зберігання безкоштовних копій, що набули чинності в 2021 році, Google Photos залишається популярним завдяки своїм унікальним можливостям та великому об’єму безкоштовного сховища (15 ГБ).
Google Photos став 10-м додатком від Google, що досяг мільярдного рубежу завантажень, приєднавшись до таких сервісів, як Chrome, Gmail, YouTube та інші.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Компанія Ugreen відома своєю периферією та цифровими аксесуарами. Сьогодні розповімо про повнорозмірні навушники Ugreen HiTune Max5c, які вкотре ламають стереотипи про бюджетні пристрої.
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
YouTube Music кардинально поновила дизайн сторінок виконавців. До чого знову доведеться звикати?YouTube додаток музика сервіс
Нововведення YouTube Music поки що тестується і ще не доступне в офіційних програмах YouTube Music для Android та iOS.
Електросамокат Pure x McLaren натхненний спорткарами і коштує понад $1000, як завждиелектротранспорт
Pure x McLaren оснащений електродвигуном потужністю 710 Вт, що дозволяє розвивати швидкість до 25 км/год.